Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Alerj tem a maior remuneração

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Concursos públicos abertos oferecem mais de 7 mil vagas com salários que chegam a R$ 44.008,52 para cargos de nível médio e superior. As áreas de segurança, saúde, controle e gestão, legislativa e conselhos profissionais têm oportunidades em todo o país.

O concurso com o maior salário é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), cujo cargo na Procuradoria Geral da Mesa (PGM) oferece remuneração de R$ 44.008,52. As inscrições vão de 13 de outubro a 13 de novembro, e a prova está marcada para 8 de fevereiro de 2026.

O segundo maior salário está disponível no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para analista técnico-científico, com remuneração de R$ 18.705,85, além de benefícios. As inscrições foram de 2 de setembro a 7 de outubro, e a prova ocorrerá em 14 de dezembro.

O concurso com o maior número de vagas é o da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), com 2.200 oportunidades para o cargo de soldado, oferecendo salário de R$ 5.055,53. As inscrições seguem até 23 de outubro, e a prova será em 30 de novembro.

Concurso PM-SP

Confira os 10 concursos com os maiores salários no Brasil:

Concurso Alerj (RJ)

Banca: FGV

Período de inscrições: 13/10 a 13/11

Data da prova: 08/02/2026

Vagas: 101 + CR

Salário: R$ 44.008,52 (PGM)

Concurso MP-SP – Analista técnico-científico

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 02/09 a 07/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 13 + CR

Salário: R$ 18.705,85 + benefícios

Concurso CGE SP – Controle e Gestão

Banca: FGV

Período de inscrições: 15/09 a 16/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 200

Salário: R$ 17.850,00

Concurso SMS São José (SC) – Saúde

Banca: FEPESE

Período de inscrições: até 27/10

Data da prova: 23/11

Vagas: 20 + CR

Salário: R$ 16.661,12 + gratificações

Concurso IGP RS – Polícia Científica

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 16/10

Data da prova: 18/01

Vagas: 234

Salário: R$ 17.078,17

Concurso PM MG – Oficial 2º Tenente

Banca: PMMG

Período de inscrições: 18/11 a 18/12

Data da prova: 18/01

Vagas: 60

Salário: R$ 11.547,07

Concurso PMDF – Capelão

Banca: Idecan

Período de inscrições: 30/10

Data da prova: 11/01/2026

Vagas: 1

Salário: R$ 11.435,59

Concurso TCE MG – Controle e Gestão

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 10/11 a 09/12

Data da prova: 25/01/2026

Vagas: 30

Salário: R$ 12.502,85 | R$ 19.367,85 após o 1º ano

Concurso Venâncio Aires Saúde (RS)

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 30/10

Data da prova: 30/11

Vagas: 6 + CR

Salário: R$ 11.735,25

Concurso Venâncio Aires RS

Concurso CREF SP – Conselho Profissional

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 25/09 a 20/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 21

Salário inicial: até R$ 10.858,90 + benefícios

