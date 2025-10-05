Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00
Concursos públicos abertos oferecem mais de 7 mil vagas com salários que chegam a R$ 44.008,52 para cargos de nível médio e superior. As áreas de segurança, saúde, controle e gestão, legislativa e conselhos profissionais têm oportunidades em todo o país.
O concurso com o maior salário é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), cujo cargo na Procuradoria Geral da Mesa (PGM) oferece remuneração de R$ 44.008,52. As inscrições vão de 13 de outubro a 13 de novembro, e a prova está marcada para 8 de fevereiro de 2026.
O segundo maior salário está disponível no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para analista técnico-científico, com remuneração de R$ 18.705,85, além de benefícios. As inscrições foram de 2 de setembro a 7 de outubro, e a prova ocorrerá em 14 de dezembro.
O concurso com o maior número de vagas é o da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), com 2.200 oportunidades para o cargo de soldado, oferecendo salário de R$ 5.055,53. As inscrições seguem até 23 de outubro, e a prova será em 30 de novembro.
Concurso PM-SP
Concurso Alerj (RJ)
Banca: FGV
Período de inscrições: 13/10 a 13/11
Data da prova: 08/02/2026
Vagas: 101 + CR
Salário: R$ 44.008,52 (PGM)
Concurso MP-SP – Analista técnico-científico
Banca: Vunesp
Período de inscrições: 02/09 a 07/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 13 + CR
Salário: R$ 18.705,85 + benefícios
Concurso CGE SP – Controle e Gestão
Banca: FGV
Período de inscrições: 15/09 a 16/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 200
Salário: R$ 17.850,00
Concurso SMS São José (SC) – Saúde
Banca: FEPESE
Período de inscrições: até 27/10
Data da prova: 23/11
Vagas: 20 + CR
Salário: R$ 16.661,12 + gratificações
Concurso IGP RS – Polícia Científica
Banca: Fundatec
Período de inscrições: até 16/10
Data da prova: 18/01
Vagas: 234
Salário: R$ 17.078,17
Concurso PM MG – Oficial 2º Tenente
Banca: PMMG
Período de inscrições: 18/11 a 18/12
Data da prova: 18/01
Vagas: 60
Salário: R$ 11.547,07
Concurso PMDF – Capelão
Banca: Idecan
Período de inscrições: 30/10
Data da prova: 11/01/2026
Vagas: 1
Salário: R$ 11.435,59
Concurso TCE MG – Controle e Gestão
Banca: Cebraspe
Período de inscrições: 10/11 a 09/12
Data da prova: 25/01/2026
Vagas: 30
Salário: R$ 12.502,85 | R$ 19.367,85 após o 1º ano
Concurso Venâncio Aires Saúde (RS)
Banca: Fundatec
Período de inscrições: até 30/10
Data da prova: 30/11
Vagas: 6 + CR
Salário: R$ 11.735,25
Concurso Venâncio Aires RS
Concurso CREF SP – Conselho Profissional
Banca: Vunesp
Período de inscrições: 25/09 a 20/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 21
Salário inicial: até R$ 10.858,90 + benefícios