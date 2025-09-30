Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com 392 vagas para nível médio e superior

Inscrições vão até 11 de novembro

  Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:49

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Arapiraca, em Alagoas, lançou edital de concurso público com 392 vagas na área da educação. Os salários variam de R$ 2.075,65 a R$ 4.380,98, para jornadas entre 20 e 40 horas semanais. As inscrições abrem em 7 de outubro e seguem até 11 de novembro.

As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Entre as vagas estão: Assistente Administrativo Educacional, Secretário Escolar, além de professores em diversas áreas, como Educação Infantil, Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Concurso em AL

As inscrições devem ser feitas no site do Ibam, com taxa de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior. Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

As provas estão marcadas para 14 de dezembro. O processo seletivo terá prova objetiva para todos os cargos, redação para cargos de nível superior e prova de títulos para professores. O gabarito provisório será divulgado em 15 de dezembro, e o resultado final está previsto para 10 de março.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da prefeitura.

