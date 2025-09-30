ÚLTIMA CHANCE

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)

Há oportunidades para diversas áreas, como educação, saúde e jurídica

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:06

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

Concursos públicos com 1.716 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, e salários que vão de R$ 2.100,00 a R$ 13.288,85, encerram as inscrições nesta terça-feira (30). As seleções oferecem oportunidades para diversas áreas, como educação, saúde e jurídica.

O concurso com o maior salário é o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que oferece remuneração de até R$ 13.288,85 para professores do magistério superior, com dedicação exclusiva e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

São 49 vagas em áreas como Medicina, Direito, Psicologia, Economia, Engenharia, Educação, Arquitetura, Libras e Ciências Agrárias. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (clique aqui para acessar), mediante pagamento de taxa de R$ 120,00.

Em segundo lugar, aparece o concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS), que também paga R$ 13.288,85 para professores assistentes, em regime de dedicação exclusiva. São duas vagas distribuídas entre os campi de Santa Maria e Frederico Westphalen. As incrições são no site da entidade.

Concurso UFSM-RS 2025 1 de 4

Já em terceiro lugar, o destaque é para a Prefeitura de Araranguá (SC), que oferece salários de até R$ 10.766,92 em processos seletivos para cadastro reserva. Há oportunidades em várias áreas, incluindo saúde, educação, assistência social e serviços técnicos. As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Fucap, com taxas entre R$ 65,00 e R$ 120,00.

Já o concurso com o maior número de vagas é o da Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA), que disponibiliza 536 oportunidades para professores em diversas áreas, incluindo Educação Básica, Infantil, Educação Especial, Português, Matemática, História, Geografia e Artes. O salário é de R$ 4.905,73, acrescido de vale-refeição de R$ 1.265,00. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site.

Confira a lista de concursos que encerram hoje:

Prefeitura de Monte Alegre de Minas-MG

301 vagas

Salário: até R$ 3.619,01

Banca: Instituto Ideap

Prefeitura Aparecida do Rio Doce-GO

64 vagas

Salário: até R$ 5.366,71

Cremepe – Conselho Regional de Medicina de Pernambuco

3 vagas

Salário: até R$ 9.585,88

UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

49 vagas

Salário: até R$ 13.288,85

Banca: própria

UFSM-RS – Universidade Federal de Santa Maria

2 vagas

Salário: até R$ 13.288,85

Banca: própria

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

1 vaga

Salário: até R$ 6.581,01

Banca: própria

Prefeitura de Araranguá-SC

Salário: até R$ 10.766,92

Banca: própria

Prefeitura de Boqueirão-PB

103 vagas

Salário: até R$ 3.940,30

Banca: Ápice Consultoria

Prefeitura de São João do Oeste-SC

Salário: até R$ 8.862,94

Banca: própria

Prefeitura de Canaã dos Carajás-PA

536 vagas

Salário: até R$ 4.905,73

Banca: Instituto Ágata

Prefeitura de Bonito de Santa Fé-PB

50 vagas

Salário: até R$ 4.283,60

Banca: própria

Prefeitura de Mongaguá-SP

18 vagas

Salário: até R$ 2.100,00

Banca: própria

Prefeitura de Parintins-AM

289 vagas

Salário: até R$ 3.036,00

Banca: própria

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

1 vaga

Salário: até R$ 8.058,29

Banca: própria

Prefeitura de São José-SC

Cadastro reserva

Salário: até R$ 5.240,56

Banca: própria

Prefeitura de Butiá-RS

40 vagas

Salário: até R$ 3.036,00

Banca: própria

Prefeitura de Turvo-PR

21 vagas

Salário: até R$ 2.788,69

Banca: própria

Prefeitura de Urupês-SP

Cadastro reserva

Salário: até R$ 3.447,77

Banca: própria

IFPR – Instituto Federal do Paraná

1 vaga

Salário: até R$ 8.058,29

Banca: própria

SAAE de Ibitinga-SP

7 vagas

Salário: até R$ 2.460,97

Banca: própria

SES-SC – Secretaria de Saúde de Santa Catarina

11 vagas

Salário: até R$ 10.349,59

Banca: própria

IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

12 vagas

Salário: até R$ 5.597,64

Banca: própria

Prefeitura de Severínia-SP

Cadastro reserva

Salário: não informado

Banca: própria

UFPI – Universidade Federal do Piauí

1 vaga

Salário: até R$ 8.058,29

Banca: própria

UFSM-RS – Universidade Federal de Santa Maria (Música)

1 vaga

Salário: até R$ 8.058,29

Banca: própria

Policlínica de Santarém-PA

120 vagas

Banca: própria

Prefeitura de Ceará-Mirim-RN

85 vagas

Salário: até R$ 3.800,00