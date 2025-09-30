Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:06
Concursos públicos com 1.716 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, e salários que vão de R$ 2.100,00 a R$ 13.288,85, encerram as inscrições nesta terça-feira (30). As seleções oferecem oportunidades para diversas áreas, como educação, saúde e jurídica.
O concurso com o maior salário é o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que oferece remuneração de até R$ 13.288,85 para professores do magistério superior, com dedicação exclusiva e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.
São 49 vagas em áreas como Medicina, Direito, Psicologia, Economia, Engenharia, Educação, Arquitetura, Libras e Ciências Agrárias. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (clique aqui para acessar), mediante pagamento de taxa de R$ 120,00.
Em segundo lugar, aparece o concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS), que também paga R$ 13.288,85 para professores assistentes, em regime de dedicação exclusiva. São duas vagas distribuídas entre os campi de Santa Maria e Frederico Westphalen. As incrições são no site da entidade.
Concurso UFSM-RS 2025
Já em terceiro lugar, o destaque é para a Prefeitura de Araranguá (SC), que oferece salários de até R$ 10.766,92 em processos seletivos para cadastro reserva. Há oportunidades em várias áreas, incluindo saúde, educação, assistência social e serviços técnicos. As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Fucap, com taxas entre R$ 65,00 e R$ 120,00.
Já o concurso com o maior número de vagas é o da Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA), que disponibiliza 536 oportunidades para professores em diversas áreas, incluindo Educação Básica, Infantil, Educação Especial, Português, Matemática, História, Geografia e Artes. O salário é de R$ 4.905,73, acrescido de vale-refeição de R$ 1.265,00. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site.
Prefeitura de Monte Alegre de Minas-MG
301 vagas
Salário: até R$ 3.619,01
Banca: Instituto Ideap
Prefeitura Aparecida do Rio Doce-GO
64 vagas
Salário: até R$ 5.366,71
Cremepe – Conselho Regional de Medicina de Pernambuco
3 vagas
Salário: até R$ 9.585,88
UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
49 vagas
Salário: até R$ 13.288,85
Banca: própria
UFSM-RS – Universidade Federal de Santa Maria
2 vagas
Salário: até R$ 13.288,85
Banca: própria
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
1 vaga
Salário: até R$ 6.581,01
Banca: própria
Prefeitura de Araranguá-SC
Salário: até R$ 10.766,92
Banca: própria
Prefeitura de Boqueirão-PB
103 vagas
Salário: até R$ 3.940,30
Banca: Ápice Consultoria
Prefeitura de São João do Oeste-SC
Salário: até R$ 8.862,94
Banca: própria
Prefeitura de Canaã dos Carajás-PA
536 vagas
Salário: até R$ 4.905,73
Banca: Instituto Ágata
Prefeitura de Bonito de Santa Fé-PB
50 vagas
Salário: até R$ 4.283,60
Banca: própria
Prefeitura de Mongaguá-SP
18 vagas
Salário: até R$ 2.100,00
Banca: própria
Prefeitura de Parintins-AM
289 vagas
Salário: até R$ 3.036,00
Banca: própria
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
1 vaga
Salário: até R$ 8.058,29
Banca: própria
Prefeitura de São José-SC
Cadastro reserva
Salário: até R$ 5.240,56
Banca: própria
Prefeitura de Butiá-RS
40 vagas
Salário: até R$ 3.036,00
Banca: própria
Prefeitura de Turvo-PR
21 vagas
Salário: até R$ 2.788,69
Banca: própria
Prefeitura de Urupês-SP
Cadastro reserva
Salário: até R$ 3.447,77
Banca: própria
IFPR – Instituto Federal do Paraná
1 vaga
Salário: até R$ 8.058,29
Banca: própria
SAAE de Ibitinga-SP
7 vagas
Salário: até R$ 2.460,97
Banca: própria
SES-SC – Secretaria de Saúde de Santa Catarina
11 vagas
Salário: até R$ 10.349,59
Banca: própria
IASES – Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
12 vagas
Salário: até R$ 5.597,64
Banca: própria
Prefeitura de Severínia-SP
Cadastro reserva
Salário: não informado
Banca: própria
UFPI – Universidade Federal do Piauí
1 vaga
Salário: até R$ 8.058,29
Banca: própria
UFSM-RS – Universidade Federal de Santa Maria (Música)
1 vaga
Salário: até R$ 8.058,29
Banca: própria
Policlínica de Santarém-PA
120 vagas
Banca: própria
Prefeitura de Ceará-Mirim-RN
85 vagas
Salário: até R$ 3.800,00
Banca: própria