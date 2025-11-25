EMPREGO

Prefeitura baiana abre inscrições para processo seletivo com 171 vagas imediatas

Oportunidades são para atuar Eunápolis, no sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:01

Prefeitura de Eunápolis Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Eunápolis, no sul da Bahia, abriu inscrições para dois processos seletivos. Ao todo, são 171 vagas para vigilantes e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade.

O processo seletivo para vigilantes abrange as Secretarias de Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde, e exige como requisitos Ensino Fundamental Completo, experiência mínima de 6 meses na função e aptidão física para o cargo. Já a seleção do Samu contempla as funções de enfermeiro emergencista, técnico de enfermagem emergencista, operador de rádio e telefonista auxiliar de regulação, com exigências específicas para cada função.

Ambos os processos seletivos são regidos pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições para ambos os processos seletivos ocorrerão presencialmente no Ginásio ACM, de 25 a 27 de novembro, das 8h às 14h. O resultado parcial será divulgado no dia 28 de novembro, e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9