Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 20 mil: inscrições para concurso de cidade catarinense terminam hoje

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, em Santa Catarina, terminam nesta terça-feira (18). São 28 vagas imediatas e salários de até R$ 20,4 mil.

As oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 18 de novembro.

Vagas do concurso de Chapadão do Lageado

Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução
1 de 4
Vagas do concurso de Chapadão do Lageado por Reprodução

A empresa responsável pela organização do concurso é: http://www.wedoconcursos.com.br. 

Leia mais

Imagem - Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso
Imagem - Prévia do PIB cai 0,9% e expõe desaceleração da economia, que aproxima inflação da meta

Prévia do PIB cai 0,9% e expõe desaceleração da economia, que aproxima inflação da meta
Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73

MAIS LIDAS

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
01

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
03

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira