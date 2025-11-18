EMPREGO

Salários de até R$ 20 mil: inscrições para concurso de cidade catarinense terminam hoje

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, em Santa Catarina, terminam nesta terça-feira (18). São 28 vagas imediatas e salários de até R$ 20,4 mil.

As oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 18 de novembro.

