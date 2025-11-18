Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prévia do PIB cai 0,9% e expõe desaceleração da economia, que aproxima inflação da meta

IBC-Br registra primeira queda em dois anos e especialistas projetam IPCA abaixo do teto da meta; juros altos do Banco Central seguem como estratégia para conter preços e estabilizar o crescimento.

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00

Prévia indica retração em atividade econômica no agro no terceiro trimestre Crédito: Manuela Cavadas/GOVBA/Arquivo

Ao mesmo tempo em que a “prévia do PIB (Produto Interno Bruto)”, publicada pelo Banco Central, indicou um encolhimento de 0,9% na economia brasileira no terceiro trimestre deste ano, pela primeira vez no ano, os principais especialistas do mercado financeiro do Brasil apontaram que o aumento no custo de vida dos brasileiros deverá ficar dentro da meta prevista.

Em um claro sinal de desaceleração da economia, o tombo no Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), medido pelo Banco Central, conhecido no mercado como a prévia do PIB, foi o primeiro nos últimos dois anos. Em setembro o índice caiu 0,2%, mais do que a expectativa do mercado, que era de uma redução próxima de 0,1%. Em agosto, a prévia havia subido 0,4%, o que reforça a mudança de ritmo.

Isso significa que a economia produziu menos do que no trimestre anterior. O resultado oficial do PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só deverá ser divulgado em 4 de dezembro. O IBC-Br costuma antecipar a tendência do número final.

O PIB mede tudo o que o país produz: indústria, serviços, comércio, agropecuária e impostos. Quando indicador sobre, a economia está expandindo; quando recua, mostra redução na produção, no consumo e nos investimentos. Os dados apresentados pelo BC indicam um cenário de queda generalizada, com a atividade industrial caindo 0,7%, impostos e agropecuária com retração 0,6% e 0,4%, respectivamente. O setor de serviços — maior fatia da economia brasileira — também ficou no negativo, com baixa de 0,1%.

No acumulado do ano, o IBC-Br ainda aponta uma tendência de crescimento de 2,6%. Em 12 meses, o avanço é de 3%. Esses resultados mostram que, apesar da queda, a economia ainda registra expansão no horizonte mais longo.As projeções para o ano indicam crescimento, embora em um ritmo menor do que no ano passado.

Entre os especialistas do mercado financeiro ouvidos no Boletim Focus, a expectativa é de um crescimento da economia brasileira maior do que a do Banco Central, que trabalha com a possibilidade de uma expansão de 2%.

Inflação na meta

A perda de ritmo já era esperada e faz parte da estratégia do Banco Central para controlar a inflação e aproximá-la da meta de 3% ao ano. Para isso, a instituição mantém a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, o nível mais alto em quase 20 anos – e um alvo constante de críticas do setor produtivo brasileiro. Juros altos tornam empréstimos e financiamentos mais caros, o que reduz o consumo e os investimentos de empresas e famílias. Com menor atividade econômica, os preços tendem a subir mais devagar, o que ajuda no combate à inflação.

Pela primeira vez, os analistas ouvidos pelo Banco Central projetaram a inflação abaixo do teto da meta ao fim deste ano. No Boletim Focus, divulgado na manhã de ontem, a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, foi reduzida de 4,55% para 4,46%. As previsões para a inflação em 2026, 2027 e 2028 não foram alteradas, permanecendo em 4,20%, 3,80% e 3,50%, respectivamente.

Na semana passada, houve uma nova surpresa no resultado da inflação de outubro. O IPCA teve variação de 0,09%, abaixo da média das estimativas do mercado, que apontavam para 0,20%, e bem menor que o índice de outubro do ano passado (0,56%) e o de setembro (0,48%). No acumulado de 12 meses, a alta chega a 4,68%, e já havia bancos e corretoras projetando o índice abaixo do teto da meta de 4,5% até o fim do ano.

Em março, a projeção dos analistas ouvidos pelo Boletim Focus, do Banco Central para a inflação chegou ao seu ápice: 5,68% ano fim deste ano. De lá para cá, houve uma grande mudança de cenário. No boletim desta semana houve ainda um pequeno ajuste para baixo na estimativa para a cotação do dólar ao fim deste ano, de R$ 5,41 para R$ 5,40.

Na última decisão, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 15%, pela terceira vez consecutiva. No ata, o colegiado afirmou que sua avaliação atual é de que “a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta”.

Voltou a repetir, porém, que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. “(O Copom) não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado”, disse. A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73
Imagem - Quer desconto de verdade? 5 passos para uma Black Friday segura e consciente

Quer desconto de verdade? 5 passos para uma Black Friday segura e consciente
Imagem - SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta terça (18)

SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta terça (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador
01

Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento
02

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Imagem - Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)
03

Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)

Imagem - Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana
04

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana