Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73

Inscrições estão abertas até 18 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:44

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos
Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Quilombo, em Santa Catarina, abriu um concurso público para preencher 18 vagas imediatas e formar cadastro de reserva para vagas dos níveis médio, técnico e superior. As oportunidades têm salários que chegam a R$ 14.915,73 para o cargo de Médico Clínico Geral, com quarenta horas semanais.

As inscrições abrem nesta segunda-feira (17) e vão até 18 de dezembro. As inscrições devem ser feitos pelo site do Instituto de Pesquisas, Planejamento e Estudos de Concursos (IPPEC), banca organizadora do certame.

Confira os detalhes do concurso da Prefeitura de Quilombo

Informações sobre o concurso por Com auxílio de IA
Informações sobre o concurso por Com auxílio de IA
Informações sobre o concurso por Com auxílio de IA
1 de 3
Informações sobre o concurso por Com auxílio de IA

Taxa de Inscrição

Os valores variam conforme o nível de escolaridade

Nível Fundamental: R$ 60,00

Nível Médio: R$ 100,00

Nível Superior: R$ 150,00

Vagas e Áreas Contempladas

O concurso oferece vagas e formação de Cadastro de Reserva (CR) para cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior. O maior vencimento base inicial chega a R$ 14.915,73 para o cargo de Médico Clínico Geral (40h).

Etapas da Seleção

O Concurso Público será dividido nas seguintes fases:

Primeira Etapa: Prova Escrita Objetiva

Caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os candidatos.

Será composta por 40 questões, totalizando 100,00 pontos.

A pontuação mínima para não ser eliminado é:

Nível Fundamental: 40,00 pontos ou mais.

Nível Médio e Médio/Técnico: 50,00 pontos ou mais.

Nível Superior: 60,00 pontos ou mais.

Segunda Etapa:

Prova Prática: Caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas. Somente terão as provas pontuadas os candidatos que obtiverem 40,00 pontos ou mais na prova objetiva.

Prova de Títulos: Caráter classificatório para os cargos de Professor (Arte, Educação Especial, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental / Anos Iniciais, Português / Língua Estrangeira (Inglês), Informática Educativa) e Monitor Esportivo 20h. Somente terão os títulos corrigidos e pontuados os candidatos classificados na prova objetiva com nota maior ou igual a 60,00 pontos. A pontuação máxima é de 20,00 pontos.

Terceira Etapa: Exame Pré-Admissional

Será realizado no momento da contratação do candidato classificado para verificar se o mesmo preenche todos os requisitos para investidura no cargo.

Leia mais

Imagem - Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

Imagem - Mais de 300 vagas e salários de até R$ 4,8 mil: inscrições para concurso público terminam nesta segunda (17)

Mais de 300 vagas e salários de até R$ 4,8 mil: inscrições para concurso público terminam nesta segunda (17)

Imagem - Inscrições para concurso com vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil terminam hoje

Inscrições para concurso com vagas imediatas com salários de até R$ 15 mil terminam hoje

Mais recentes

Imagem - Quer desconto de verdade? 5 passos para uma Black Friday segura e consciente

Quer desconto de verdade? 5 passos para uma Black Friday segura e consciente
Imagem - SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta terça (18)

SIMM oferece vagas com salários de mais de R$ 3 mil em Salvador nesta terça (18)
Imagem - Efeito Black Friday: novembro terá 3% de aumento em vendas na Bahia

Efeito Black Friday: novembro terá 3% de aumento em vendas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
01

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro
02

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)
03

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar