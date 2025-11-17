OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$ 14.915,73

Inscrições estão abertas até 18 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:44

A Prefeitura de Quilombo, em Santa Catarina, abriu um concurso público para preencher 18 vagas imediatas e formar cadastro de reserva para vagas dos níveis médio, técnico e superior. As oportunidades têm salários que chegam a R$ 14.915,73 para o cargo de Médico Clínico Geral, com quarenta horas semanais.

As inscrições abrem nesta segunda-feira (17) e vão até 18 de dezembro. As inscrições devem ser feitos pelo site do Instituto de Pesquisas, Planejamento e Estudos de Concursos (IPPEC), banca organizadora do certame.

Confira os detalhes do concurso da Prefeitura de Quilombo

Taxa de Inscrição

Os valores variam conforme o nível de escolaridade

Nível Fundamental: R$ 60,00

Nível Médio: R$ 100,00

Nível Superior: R$ 150,00

Vagas e Áreas Contempladas

O concurso oferece vagas e formação de Cadastro de Reserva (CR) para cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior. O maior vencimento base inicial chega a R$ 14.915,73 para o cargo de Médico Clínico Geral (40h).

Etapas da Seleção

O Concurso Público será dividido nas seguintes fases:

Primeira Etapa: Prova Escrita Objetiva

Caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os candidatos.

Será composta por 40 questões, totalizando 100,00 pontos.

A pontuação mínima para não ser eliminado é:

Nível Fundamental: 40,00 pontos ou mais.

Nível Médio e Médio/Técnico: 50,00 pontos ou mais.

Nível Superior: 60,00 pontos ou mais.

Segunda Etapa:

Prova Prática: Caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas. Somente terão as provas pontuadas os candidatos que obtiverem 40,00 pontos ou mais na prova objetiva.

Prova de Títulos: Caráter classificatório para os cargos de Professor (Arte, Educação Especial, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental / Anos Iniciais, Português / Língua Estrangeira (Inglês), Informática Educativa) e Monitor Esportivo 20h. Somente terão os títulos corrigidos e pontuados os candidatos classificados na prova objetiva com nota maior ou igual a 60,00 pontos. A pontuação máxima é de 20,00 pontos.

Terceira Etapa: Exame Pré-Admissional