OPORTUNIDADE

Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

Seleção abre inscrições no dia 30 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:54

Sede do TCU Crédito: Reprodução

O concurso público para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), com inscrições abertas a partir de 30 de outubro, teve detalhes divulgados no edital organizado pelo Cebraspe. O cargo oferece remuneração inicial de R$ 26.159,01 para jornada de 40 horas semanais e exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, emitido por instituição reconhecida pelo MEC.

O edital prevê isenção da taxa de participação para candidatos que se enquadrem nas regras gerais de reserva de vagas — pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos ou pardos), indígenas e quilombolas — desde que apresentem a documentação exigida no período de inscrição.

A política de cotas segue a legislação federal e garante a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas, distribuídos em 25%, 3% e 2%, respectivamente.

Para quem não tiver direito à isenção, será necessário pagar a taxa de inscrição cujo valor será divulgado no cronograma final do edital — o pagamento deverá ser feito até o dia 5 de dezembro de 2025

Veja detalhes do concurso do TCU 1 de 4

O concurso oferece 20 vagas imediatas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas: 11 para ampla concorrência, 2 para PCD, 5 para candidatos negros (pretos e pardos), 1 para indígena e 1 para quilombola

A seleção terá duas etapas: provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas pelo Cebraspe; e um Programa de Formação, obrigatório e eliminatório, aplicado pelo próprio TCU em Brasília. Todas as fases ocorrerão na capital federal, com possibilidade de remanejamento de local em caso de necessidade logística

O cronograma prevê a realização das provas no dia 22 de fevereiro de 2026, com gabarito preliminar sendo divulgado dois dias depois, em 24 de fevereiro. O resultado final da primeira etapa está programado para 20 de março de 2026.

Saiba como é a sede do TCU 1 de 4

A função envolve planejamento, coordenação e execução de atividades de fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos da União, além de suporte à área de Tecnologia da Informação do tribunal, conforme a especialidade prevista no edital. A lotação inicial dos aprovados será em Brasília e não poderá ser alterada nos primeiros três anos de exercício.