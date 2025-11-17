Isenção, taxa e cotas: veja detalhes do concurso do TCU com salários de R$ 26,1 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:54
O concurso público para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), com inscrições abertas a partir de 30 de outubro, teve detalhes divulgados no edital organizado pelo Cebraspe. O cargo oferece remuneração inicial de R$ 26.159,01 para jornada de 40 horas semanais e exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, emitido por instituição reconhecida pelo MEC.
O edital prevê isenção da taxa de participação para candidatos que se enquadrem nas regras gerais de reserva de vagas — pessoas com deficiência, candidatos negros (pretos ou pardos), indígenas e quilombolas — desde que apresentem a documentação exigida no período de inscrição.
A política de cotas segue a legislação federal e garante a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas, distribuídos em 25%, 3% e 2%, respectivamente.
Para quem não tiver direito à isenção, será necessário pagar a taxa de inscrição cujo valor será divulgado no cronograma final do edital — o pagamento deverá ser feito até o dia 5 de dezembro de 2025
Veja detalhes do concurso do TCU
O concurso oferece 20 vagas imediatas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas: 11 para ampla concorrência, 2 para PCD, 5 para candidatos negros (pretos e pardos), 1 para indígena e 1 para quilombola
A seleção terá duas etapas: provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas pelo Cebraspe; e um Programa de Formação, obrigatório e eliminatório, aplicado pelo próprio TCU em Brasília. Todas as fases ocorrerão na capital federal, com possibilidade de remanejamento de local em caso de necessidade logística
As inscrições e o envio da documentação comprobatória devem ser feitos entre 30 de outubro e 3 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet.
O cronograma prevê a realização das provas no dia 22 de fevereiro de 2026, com gabarito preliminar sendo divulgado dois dias depois, em 24 de fevereiro. O resultado final da primeira etapa está programado para 20 de março de 2026.
Saiba como é a sede do TCU
A função envolve planejamento, coordenação e execução de atividades de fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos da União, além de suporte à área de Tecnologia da Informação do tribunal, conforme a especialidade prevista no edital. A lotação inicial dos aprovados será em Brasília e não poderá ser alterada nos primeiros três anos de exercício.
Se quiser, posso produzir uma versão mais curta, uma versão para redes sociais, um box de serviço, ou um segundo texto mais analítico destacando pontos fortes do concurso.