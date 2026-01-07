Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

LinkedIn revela os 25 empregos em alta para este ano; confira

A lista identifica os cargos com crescimento mais acelerado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos três anos, com base em dados exclusivos da plataforma

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:18

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]LinkedIn permite interações com diversos setores (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) Crédito:

Maior rede social profissional do mundo, o LinkedIn acaba de lançar a lista Empregos em Alta 2026, que identifica os 25 cargos com crescimento mais acelerado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos três anos, com base em dados exclusivos da plataforma. Conduzido anualmente pelo time Editorial do LinkedIn Notícias, o estudo oferece um panorama das transformações estruturais que vêm moldando o mundo do trabalho no país.

Os dados deste ano revelam uma forte demanda por funções técnicas altamente especializadas, sobretudo em áreas impactadas pela inteligência artificial, segurança de processos, confiabilidade operacional e análise de dados, refletindo o avanço da tecnologia, da automação e da busca por eficiência. Ao mesmo tempo, ganham protagonismo cargos estratégicos ligados a planejamento financeiro, planejamento estratégico, gestão corporativa e desenvolvimento de novos negócios, reforçando a importância de decisões orientadas por dados e visão de longo prazo.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
1 de 25
1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

O ranking de 2026 é liderado pelo cargo de Engenheiro(a) de IA, evidenciando como a inteligência artificial vem se consolidando como uma das principais forças de transformação do mercado de trabalho. A lista também aponta a relevância contínua de funções essenciais nas áreas de saúde, energia, logística, manufatura, agro e infraestrutura, setores-chave para o desenvolvimento econômico do país.

“Os dados deste ano evidenciam um traço importante no perfil das contratações, com maior valorização de funções que ajudam as empresas a operar com mais eficiência, previsibilidade e controle de risco - seja por meio da inteligência artificial, do planejamento estratégico ou da gestão de processos críticos. Ao reunir esses movimentos, a lista de Empregos em Alta busca oferecer um ponto de referência para que os profissionais compreendam para onde o mercado está se movendo e façam escolhas mais informadas sobre como fortalecer suas carreiras ou explorar novos caminhos”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

Para ajudar os profissionais a atingirem seus objetivos de carreira e desenvolverem suas habilidades, o LinkedIn disponibiliza, até o dia 06 de fevereiro de 2026, cursos gratuitos do LinkedIn Learning relacionados aos empregos em alta, entre eles: Introdução à Inteligência Artificial, Como Desenvolver sua Inteligência Emocional, Como Promover a Conservação da Natureza para um Mundo Mais Sustentável e Fundamentos da Melhoria de Processos.

Mais recentes

Imagem - Andrea Carvalho: A trajetória da líder que transforma resíduos em papel plantável

Andrea Carvalho: A trajetória da líder que transforma resíduos em papel plantável
Imagem - Unijorge promove cursos de férias gratuitos com programação presencial e online

Unijorge promove cursos de férias gratuitos com programação presencial e online
Imagem - Baianos podem participar de cursos gratuitos do Santander sobre Inteligência Artificial em parceria com a Google

Baianos podem participar de cursos gratuitos do Santander sobre Inteligência Artificial em parceria com a Google

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo
01

Grupo acerta números sorteados na Mega da Virada, mas perde prêmio por não repetir jogo

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026
02

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões