LinkedIn revela os 25 empregos em alta para este ano; confira

A lista identifica os cargos com crescimento mais acelerado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos três anos, com base em dados exclusivos da plataforma

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:18

LinkedIn permite interações com diversos setores

Maior rede social profissional do mundo, o LinkedIn acaba de lançar a lista Empregos em Alta 2026, que identifica os 25 cargos com crescimento mais acelerado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos três anos, com base em dados exclusivos da plataforma. Conduzido anualmente pelo time Editorial do LinkedIn Notícias, o estudo oferece um panorama das transformações estruturais que vêm moldando o mundo do trabalho no país.

Os dados deste ano revelam uma forte demanda por funções técnicas altamente especializadas, sobretudo em áreas impactadas pela inteligência artificial, segurança de processos, confiabilidade operacional e análise de dados, refletindo o avanço da tecnologia, da automação e da busca por eficiência. Ao mesmo tempo, ganham protagonismo cargos estratégicos ligados a planejamento financeiro, planejamento estratégico, gestão corporativa e desenvolvimento de novos negócios, reforçando a importância de decisões orientadas por dados e visão de longo prazo.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026 1 de 25

O ranking de 2026 é liderado pelo cargo de Engenheiro(a) de IA, evidenciando como a inteligência artificial vem se consolidando como uma das principais forças de transformação do mercado de trabalho. A lista também aponta a relevância contínua de funções essenciais nas áreas de saúde, energia, logística, manufatura, agro e infraestrutura, setores-chave para o desenvolvimento econômico do país.

“Os dados deste ano evidenciam um traço importante no perfil das contratações, com maior valorização de funções que ajudam as empresas a operar com mais eficiência, previsibilidade e controle de risco - seja por meio da inteligência artificial, do planejamento estratégico ou da gestão de processos críticos. Ao reunir esses movimentos, a lista de Empregos em Alta busca oferecer um ponto de referência para que os profissionais compreendam para onde o mercado está se movendo e façam escolhas mais informadas sobre como fortalecer suas carreiras ou explorar novos caminhos”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.