INDÚSTRIA FLORESTAL

Relatório de Sustentabilidade da Bracell está entre os 15 melhores do Reporting Matters Brasil

Estudo analisou 82 relatórios de empresas de diversos setores, considerando critérios como clareza, transparência e alinhamento às melhores práticas

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:18

Fabiane Carrijo é gerente de Sustentabilidade da Bracel Crédito: Acervo Bracell

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, teve seu Relatório de Sustentabilidade 2024 reconhecido entre os 15 melhores da terceira edição do Reporting Matters Brasil 2025, iniciativa do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) que avalia a qualidade dos relatórios corporativos de sustentabilidade no país.

O estudo analisou 82 relatórios de empresas de diversos setores, considerando critérios como clareza, transparência e alinhamento às melhores práticas globais de comunicação em sustentabilidade. O reconhecimento reforça o compromisso da Bracell com a divulgação de informações consistentes e confiáveis sobre suas práticas ambientais, sociais e de governança.

Estar entre os destaques do levantamento evidencia o compromisso da empresa com a gestão e comunicação da sua estratégia de sustentabilidade. “Estamos orgulhosos do caminho que temos trilhado e seguimos dedicados a construir um futuro mais sustentável, junto com nossos colaboradores e stakeholders”, afirma a gerente de Sustentabilidade da Bracell, Fabiane Carrijo.

O reconhecimento também reforça o compromisso da companhia com a melhoria contínua de suas práticas e relatórios, mantendo-os alinhados às demandas globais e às principais referências do setor.