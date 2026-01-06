EMPREGOS E SOLUÇÕES

Unijorge promove cursos de férias gratuitos com programação presencial e online

UJ Summer 2026 reúne oficinas, palestras, minicursos e vivências acadêmicas abertas ao público

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:41

As atividades acontecem de forma presencial, no Campus Paralela, e também no formato on-line Crédito: Formação Profissional

Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Unijorge promove uma programação especial de cursos de férias gratuitos, aberta ao público, com atividades presenciais e on-line. A iniciativa integra o UJ Summer 2026 e oferece uma agenda diversificada que inclui oficinas práticas, visitas guiadas aos laboratórios, palestras, painéis com profissionais, minicursos e encontros voltados ao fortalecimento de vínculos e à inspiração de novas trajetórias acadêmicas.

As atividades acontecem de forma presencial, no Campus Paralela, e também no formato on-line, contando com a participação de professores e especialistas convidados. A programação contempla diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Contábeis, Engenharias, Medicina Veterinária, Computação, Design, Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Direito.

Na área de Computação e Engenharias, os encontros serão on-line e abordam temas atuais, como o impacto dos supercomputadores na sociedade, gestão de processos 4.0 e os desafios da gestão na era da Inteligência Artificial. Já em Ciências Contábeis, serão realizadas oficinas voltadas ao desenvolvimento do potencial de liderança, ao papel estratégico do profissional contábil e à automatização de processos.

Para a área da Enfermagem, a programação inclui palestras no Hospital Laboratório de Enfermagem, com conteúdo sobre treinamento intensivo em suporte básico e avançado de vida, atenção primária no pré-natal, obstetrícia ativa e manejo de feridas complexas na prática clínica. Em Comunicação e Design, serão ofertadas oficinas que abrangem diferentes campos do Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design e Cinema e Audiovisual.

Os cursos de Direito trazem oficinas com foco no aprendizado prático e na aplicação direta à atuação profissional. Em Nutrição, a agenda contempla palestras on-line sobre avaliação nutricional, elaboração de fichas técnicas, exames, controle da disbiose, nutrição avançada, metabolismo hormonal, planejamento de cardápios para creches municipais e bioquímica metabólica.

Já os encontros de Educação Física acontecem no Espaço Multifuncional de Atividades Físicas, no campus Paralela, com temas como avaliação da composição corporal. A área de Psicologia também integra a programação, com atividades voltadas ao letramento de gênero e sexualidade, entre outros temas contemporâneos.

A programação completa e os links para inscrição nos Cursos de Férias estão disponíveis no site https://eventos.unijorge.com.br/ujsummerexperience2026-662444/. As inscrições devem ser realizadas individualmente para cada curso, e as vagas são limitadas.