Celular vai ficar mais caro? Brasil aumenta imposto de importação de mais de mil produtos

Alíquota das mercadorias importadas pode subir até 7,2 pontos percentuais

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:13

Celular Crédito: Shutterstock

O governo federal decidiu aumentar, no começo deste mês, o imposto aplicado a mais de mil itens importados. Entre os produtos atingidos pela nova tributação estão os smartphones, além de outros bens listados ao fim da reportagem.

A mudança alcança principalmente bens de capital, como máquinas e equipamentos utilizados na produção, além de produtos de informática e telecomunicações. Com a medida, a alíquota dessas mercadorias importadas pode subir até 7,2 pontos percentuais, o que gera reflexos para setores da economia e para consumidores que recorrem a compras no exterior.

Importadores reagiram com críticas, apontando possíveis impactos negativos sobre a competitividade e pressão inflacionária. Já o governo defende a iniciativa sob o argumento de que ela é necessária para proteger a indústria nacional diante do avanço das compras externas.

Dados apresentados pelo Ministério da Fazenda, em nota técnica, indicam que as importações de bens de capital e de informática cresceram 33,4% de forma acumulada desde 2022. Segundo a pasta, a participação desses produtos no consumo interno superou 45% até dezembro do ano passado, patamar considerado preocupante por ameaçar a cadeia produtiva e provocar retrocessos produtivos e tecnológicos de difícil reversão.