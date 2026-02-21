Celular vai ficar mais caro? Brasil aumenta imposto de importação de mais de mil produtos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:13
O governo federal decidiu aumentar, no começo deste mês, o imposto aplicado a mais de mil itens importados. Entre os produtos atingidos pela nova tributação estão os smartphones, além de outros bens listados ao fim da reportagem.
A mudança alcança principalmente bens de capital, como máquinas e equipamentos utilizados na produção, além de produtos de informática e telecomunicações. Com a medida, a alíquota dessas mercadorias importadas pode subir até 7,2 pontos percentuais, o que gera reflexos para setores da economia e para consumidores que recorrem a compras no exterior.
Importadores reagiram com críticas, apontando possíveis impactos negativos sobre a competitividade e pressão inflacionária. Já o governo defende a iniciativa sob o argumento de que ela é necessária para proteger a indústria nacional diante do avanço das compras externas.
Dados apresentados pelo Ministério da Fazenda, em nota técnica, indicam que as importações de bens de capital e de informática cresceram 33,4% de forma acumulada desde 2022. Segundo a pasta, a participação desses produtos no consumo interno superou 45% até dezembro do ano passado, patamar considerado preocupante por ameaçar a cadeia produtiva e provocar retrocessos produtivos e tecnológicos de difícil reversão.
No cenário internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (20) que o presidente Donald Trump extrapolou sua autoridade ao promover um aumento generalizado de tarifas sobre importações de diversos parceiros comerciais, medida que ficou conhecida como “tarifaço”. Com a decisão, parte dessas tarifas foi suspensa.