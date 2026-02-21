Acesse sua conta
O Nube disponibiliza 9.821 vagas de estágio

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:00

As bolsas auxílio divulgadas variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.200,00.
As bolsas auxílio divulgadas variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.200,00. Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho é um ambiente desafiador, concorrido e complexo. As oportunidades são essenciais para a vida dos candidatos e encontrar-se preparado para alcançar essa posição é significativo no processo de integração na empresa. Logo, para os estudantes, estar antenado nas vagas de estágio auxiliam na construção da trajetória profissional.

De acordo com uma pesquisa do Nube - Estagiários e Aprendizes, sobre ”Qual maneira você acha mais prática para receber vagas de estágio ou aprendizagem?”, 40,74% responderam pelo e-mail, 24,65%, gostariam de receber um SMS, 13,80% por ligação, 6,63% pelo aplicativo, 5,09% preferiram agendar entrevistas pelo site e 0,76% gostariam de ser comunicados por meio da notificação no seu Facebook.

Além da possibilidade das vagas chegarem até o estudante, ter uma procura sobre o ramo do qual deseja seguir e quais empresas chamam atenção são fundamentais nesse processo. “O estágio agrega muito valor para o conhecimento do aluno, preparando-o cada dia mais nas vivências empresariais. O Nube preza pela diversidade e inclui pessoas independentemente de sua cor, raça, gênero e idade”, destaca Seme Arone Junior, presidente do Nube.

Para auxiliar os estudantes, o Nube disponibiliza 9.821 vagas de estágio

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Confira algumas vagas em evidência nesta semana. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo.

Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Arquitetura, Comércio Exterior, Design Gráfico, Engenharia Civil, Gastronomia, Marketing, Odontologia, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros. As bolsas auxílio divulgadas variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.200,00.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 3.000,00 | 367451

Arquitetura | R$ 1.700,00 | 365396

Comércio Exterior | R$ 2.200,00 | 367197

Design Gráfico | R$ 1.600,00 | 366568

Enfermagem | R$ 1.400,00 | 205719

Engenharia Civil | R$ 3.000,00 | 357967

Engenharia Elétrica | R$ 2.000,00 | 367183

Engenharia Mecânica | R$ 2.200,00 | 348577

Fisioterapia | R$ 1.400,00 | 366097

Gastronomia | R$ 1.800,00 | 362881

Jornalismo | R$ 3.000,00 | 365636

Marketing | R$ 2.500,00 | 323685

Meio Ambiente | R$ 1.800,00 | 366094

Odontologia | R$ 1.500,00 | 366427

Pedagogia | R$ 1.600,00 | 350377

Recursos Humanos | R$ 2.000,00 | 367011

Turismo | R$ 2.000,00 | 367375

Outras oportunidades no site www.nube.com.br

Com assessoria

Empregos Estágio

