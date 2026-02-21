BAHIA

Vereador paga fiança de assessor detido por importunação sexual no Carnaval de Salvador

Justiça concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:36

James Derrian Crédito: Reprodução/Redes sociais

O vereador Dado Almeida (SD), de Entre Rios, no Litoral Norte da Bahia, pagou a fiança de James Derrian Ferreira de Almeida, assessor preso por importunação sexual no Carnaval de Salvador.

De acordo com a decisão da 2ª Vara das Garantias de Salvador, o caso foi registrado no dia 15 de fevereiro de 2026 pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas.

Assessor James Derrian e vereador Dado Almeida (SD) 1 de 8

A Justiça concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil e cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações impostas estão: o comparecimento periódico em juízo pelo prazo de 12 meses; a proibição de frequentar festas, bares e estabelecimentos congêneres pelo mesmo período; além da vedação de se ausentar da comarca de residência por mais de 10 dias sem autorização judicial.

O comprovante de pagamento da fiança foi juntado aos autos e a certidão de cumprimento do alvará de soltura registra que o investigado foi colocado em liberdade após o atendimento das condições estabelecidas pela decisão judicial.