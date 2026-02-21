CRIME

Dois jovens são presos por furtar R$ 400 mil em joias e relógios de loja na Bahia

Suspeitos são dos estados de Tocantins e Goiás

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:21

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Dois homens, de 20 e 22 anos, investigados por furto a um estabelecimento comercial no município de Juazeiro, no Vale do São Francisco, foram presos no centro de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A prisão ocorreu na tarde de sábado (20).

A dupla invadiu o local e furtou joias e relógios, causando prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil ao estabelecimento. O O crime ocorreu na noite de quarta-feira (18), no Distrito Industrial de Juazeiro, e os suspeitos fugiram logo após a ação.

Após o registro da ocorrência, equipes da Delegacia de Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro iniciaram ações de inteligência e diligências em campo.

Os suspeitos são dos estados do Tocantins e de Goiás. A dupla possui indícios de vínculo com grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais em diversos estados. Eles foram conduzidos à unidade policial e autuados em flagrante pelo crime de furto, permanecendo custodiados à disposição do Poder Judiciário.