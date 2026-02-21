Aos 76 anos, morre o ex-narrador esportivo Jota Jota

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:54
Morreu neste sábado (21) o ex-narrador esportivo José Georgides da Silva, mais conhecido como Jota Jota, aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Jota Jota enfrentava complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em sua casa, em Petrolina, desde 2023.
O narrador trabalhou na Rádio Rádio Excelsior e na Transamérica. Também foi diretor do Juazeiro Social Clube e assessor de imprensa no Barcelona de Ilhéus.
Em nota oficial, o Barcelona de Ilhéus lamentou a morte de Jota Jota.
"Ex-narrador esportivo de trajetória marcante no rádio baiano, Jota Jota também atuou como assessor de imprensa do clube, deixando importante contribuição à nossa história", diz comunicado.