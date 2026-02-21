Acesse sua conta
Aos 76 anos, morre o ex-narrador esportivo Jota Jota

José Georgides da Silva enfrentava problemas de saúde desde 2023

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:54

Ex-narrador esportivo Jota Jota
Ex-narrador esportivo Jota Jota Crédito: Reprodução

Morreu neste sábado (21) o ex-narrador esportivo José Georgides da Silva, mais conhecido como Jota Jota, aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Jota Jota enfrentava complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em sua casa, em Petrolina, desde 2023.

O narrador trabalhou na Rádio Rádio Excelsior e na Transamérica. Também foi diretor do Juazeiro Social Clube e assessor de imprensa no Barcelona de Ilhéus.

Em nota oficial, o Barcelona de Ilhéus lamentou a morte de Jota Jota.

"Ex-narrador esportivo de trajetória marcante no rádio baiano, Jota Jota também atuou como assessor de imprensa do clube, deixando importante contribuição à nossa história", diz comunicado.

