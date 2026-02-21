Aves silvestres são apreendidas em operação de combate ao comércio ilegal na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:23
Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) apreenderam 18 aves silvestres e prenderam um homem, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste sábado (21).
Durante a Operação Intensificação, que tem como objetivo coibir o comércio ilegal de animais silvestres, foram identificadas espécies como papa-capim, coleirinha, cardeal-do-nordeste e sabiá.
As aves encontradas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passarão por reabilitação antes de possível reinserção ao habitat natural.
Já o suspeito foi conduzido à delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados.