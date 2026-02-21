Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aves silvestres são apreendidas em operação de combate ao comércio ilegal na Bahia

Ação aconteceu em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:23

Aves resgatadas em Dias d'Ávila
Aves resgatadas em Dias d'Ávila Crédito: Coppa

Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) apreenderam 18 aves silvestres e prenderam um homem, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste sábado (21).

Durante a Operação Intensificação, que tem como objetivo coibir o comércio ilegal de animais silvestres, foram identificadas espécies como papa-capim, coleirinha, cardeal-do-nordeste e sabiá.

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
1 de 7
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA

As aves encontradas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passarão por reabilitação antes de possível reinserção ao habitat natural.

Leia mais

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres

Imagem - Operação resgata mais de 50 aves silvestres e prende homem por queimada

Operação resgata mais de 50 aves silvestres e prende homem por queimada

Imagem - Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

Já o suspeito foi conduzido à delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados.

Tags:

Bahia Aves Silvestres

Mais recentes

Imagem - Tiroteio em Xique-Xique termina com um homem morto

Tiroteio em Xique-Xique termina com um homem morto
Imagem - Chapada Diamantina: acesso à Cachoeira do Buracão vira lamaçal após obra e chuva

Chapada Diamantina: acesso à Cachoeira do Buracão vira lamaçal após obra e chuva
Imagem - Vereador paga fiança de assessor detido por importunação sexual no Carnaval de Salvador

Vereador paga fiança de assessor detido por importunação sexual no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro