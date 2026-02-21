FISCALIZAÇÃO

Aves silvestres são apreendidas em operação de combate ao comércio ilegal na Bahia

Ação aconteceu em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:23

Aves resgatadas em Dias d'Ávila Crédito: Coppa

Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) apreenderam 18 aves silvestres e prenderam um homem, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste sábado (21).

Durante a Operação Intensificação, que tem como objetivo coibir o comércio ilegal de animais silvestres, foram identificadas espécies como papa-capim, coleirinha, cardeal-do-nordeste e sabiá.

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia 1 de 7

As aves encontradas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passarão por reabilitação antes de possível reinserção ao habitat natural.