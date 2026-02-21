CRIME

Turista paulista é presa em flagrante por injúria racial em Porto Seguro

Ela agrediu verbalmente uma funcionária de um estabelecimento em que estava hospedada

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:08

Uma turista paulista, de 28 anos, foi presa em flagrante por injúria racial na manhã deste sábado (21), na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, ela era hóspede de um hotel na região da Praia de Taperapuan.

A suspeita foi conduzida por policiais militares à unidade policial especializada após ofender uma funcionária do estabelecimento com expressões de cunho racial, depois que a vítima tentou apartar uma discussão entre a suspeita e outro hóspede.

Na ocasião, ambos também foram agredidos fisicamente pela mulher. Todos os envolvidos foram ouvidos na Deltur. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento.