O que se sabe sobre a morte do rifeiro Drico RL na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:57
O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Drico RL, morreu após ser baleado durante um ataque em Jauá, localidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvado. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (19).
De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso por meio da 4ª Delegacia de Homicídios (DT/Camaçari), Drico RL estava em uma oficina mecânica quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos e fugiu.
Uma criança, que não teve a idade divulgada, também foi atingida durante o ataque e socorrida para uma unidade hospitalar. O rifeiro chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
Rifeiro Drico RL
Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 59ª Companhia Independente (CIPM) realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a última atualização.
Conhecido como Drico RL, ele acumulava mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde publicava fotos com veículos de luxo e divulgava rifas. Na biografia, se descrevia como jogador de cassino e promovia sorteios e premiações por meio de links na plataforma.
Nas gravações feitas na manhã do crime, ele citou prosperidade e a importância de ter “amizades ricas”. “Você não precisa ser rico, tem que ter amizades ricas, que automaticamente o próximo rico será você. Se você correr atrás, você não pode ficar profetizando sem fazer por onde. Bom dia para nós, vamos que vamos, para cima”, afirmou.
Em outro trecho, declarou: “Não precisa de dinheiro, tem que ter amigos que têm dinheiro. Precisei de carro, parceiro salvou, peguei o dele”.