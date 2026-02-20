POLÍCIA

O que se sabe sobre a morte do rifeiro Drico RL na Região Metropolitana de Salvador

Ataque a tiros aconteceu em Jauá, em Camaçari

Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:57

Rifeiro é conhecido como Drico RL Crédito: Reprodução/Redes sociais

O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Drico RL, morreu após ser baleado durante um ataque em Jauá, localidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvado. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso por meio da 4ª Delegacia de Homicídios (DT/Camaçari), Drico RL estava em uma oficina mecânica quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos e fugiu.

Uma criança, que não teve a idade divulgada, também foi atingida durante o ataque e socorrida para uma unidade hospitalar. O rifeiro chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 59ª Companhia Independente (CIPM) realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a última atualização.

Quem é Drico RL

Conhecido como Drico RL, ele acumulava mais de 30 mil seguidores no Instagram, onde publicava fotos com veículos de luxo e divulgava rifas. Na biografia, se descrevia como jogador de cassino e promovia sorteios e premiações por meio de links na plataforma.

Nas gravações feitas na manhã do crime, ele citou prosperidade e a importância de ter “amizades ricas”. “Você não precisa ser rico, tem que ter amizades ricas, que automaticamente o próximo rico será você. Se você correr atrás, você não pode ficar profetizando sem fazer por onde. Bom dia para nós, vamos que vamos, para cima”, afirmou.