ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

O dia favorece ajustes conscientes na rotina, decisões mais maduras no trabalho e pequenas escolhas que geram grandes efeitos quando feitas com intenção

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje pede atenção aos detalhes, maturidade emocional e escolhas práticas bem direcionadas. Cor e número da sorte funcionam como guias sutis para manter o foco, evitar excessos e agir com mais segurança, especialmente em temas ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Esforços consistentes começam a mostrar resultados, especialmente na autoestima e nas metas materiais. O dia pede organização no trabalho e mais atenção ao diálogo com a família.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Touro: Diferenças de opinião pedem calma e flexibilidade. Planejamentos financeiros ganham força e escolhas ligadas ao bem-estar trazem resultados visíveis.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia favorece movimento, trocas e novas perspectivas, mas exige cuidado com sobrecarga mental. Ajustes financeiros simples ajudam a aliviar pressões.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Câncer: Reconhecimento no trabalho eleva a confiança, enquanto assuntos domésticos pedem presença emocional. Organizar pensamentos evita preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Leão: Conexões afetivas aquecem o dia e trazem leveza. Financeiramente, atitudes preventivas garantem mais tranquilidade nos próximos passos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Virgem: Estratégia e cautela são essenciais, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Questionamentos familiares pedem escuta antes de reação.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

Libra: O dia flui com boas notícias, produtividade e sensação de alinhamento. Investimentos e planos de longo prazo ganham confirmação positiva.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Escorpião: Responsabilidades aumentam, mas vêm acompanhadas de boas oportunidades. Encontros familiares fortalecem vínculos e trazem apoio emocional.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: Alguns atrasos exigem paciência e silêncio estratégico. Proteger sua energia e seus planos será essencial para manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo-escuro

Número da sorte: 6

Capricórnio: Reconhecimento profissional e apoio familiar caminham juntos. O dia favorece estabilidade e decisões maduras para o futuro.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

Aquário: Ideias ganham força quando bem estruturadas. O dia pede ajustes nas expectativas afetivas e foco em crescimento pessoal.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Peixes: Ganhos inesperados elevam o ânimo, mas conversas sinceras serão fundamentais para manter harmonia emocional.

Cor da sorte: Laranja