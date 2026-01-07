Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje pede atenção aos detalhes, maturidade emocional e escolhas práticas bem direcionadas. Cor e número da sorte funcionam como guias sutis para manter o foco, evitar excessos e agir com mais segurança, especialmente em temas ligados a trabalho, dinheiro e relações pessoais. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Esforços consistentes começam a mostrar resultados, especialmente na autoestima e nas metas materiais. O dia pede organização no trabalho e mais atenção ao diálogo com a família.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Touro: Diferenças de opinião pedem calma e flexibilidade. Planejamentos financeiros ganham força e escolhas ligadas ao bem-estar trazem resultados visíveis.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 7
Gêmeos: O dia favorece movimento, trocas e novas perspectivas, mas exige cuidado com sobrecarga mental. Ajustes financeiros simples ajudam a aliviar pressões.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 3
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Câncer: Reconhecimento no trabalho eleva a confiança, enquanto assuntos domésticos pedem presença emocional. Organizar pensamentos evita preocupações desnecessárias.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Leão: Conexões afetivas aquecem o dia e trazem leveza. Financeiramente, atitudes preventivas garantem mais tranquilidade nos próximos passos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22
Virgem: Estratégia e cautela são essenciais, especialmente em decisões financeiras e profissionais. Questionamentos familiares pedem escuta antes de reação.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 4
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Libra: O dia flui com boas notícias, produtividade e sensação de alinhamento. Investimentos e planos de longo prazo ganham confirmação positiva.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Escorpião: Responsabilidades aumentam, mas vêm acompanhadas de boas oportunidades. Encontros familiares fortalecem vínculos e trazem apoio emocional.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: Alguns atrasos exigem paciência e silêncio estratégico. Proteger sua energia e seus planos será essencial para manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Amarelo-escuro
Número da sorte: 6
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio: Reconhecimento profissional e apoio familiar caminham juntos. O dia favorece estabilidade e decisões maduras para o futuro.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
Aquário: Ideias ganham força quando bem estruturadas. O dia pede ajustes nas expectativas afetivas e foco em crescimento pessoal.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Peixes: Ganhos inesperados elevam o ânimo, mas conversas sinceras serão fundamentais para manter harmonia emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5