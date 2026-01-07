Acesse sua conta
Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado

O dia pede maturidade emocional e coragem para reconhecer quando a lealdade virou peso, mostrando exatamente onde insistir deixou de ser virtude

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:25

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

A energia do dia ilumina compromissos assumidos no automático, responsabilidades que cresceram sem acordo interno e escolhas mantidas apenas por costume. O sinal que chega agora não vem para confundir, mas para esclarecer. É um convite direto para soltar o que já passou do ponto e retomar decisões mais alinhadas com quem você é hoje. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um sinal firme mostra que algumas obrigações carregadas por lealdade já não representam quem você se tornou. Algo mantido por hábito ou medo de mudança chega ao limite, especialmente em temas práticos ou metas pessoais. Soltar esse peso devolve fluxo e energia.

Dica cósmica: Priorize o que te fortalece no presente, não o que apenas sustenta o passado.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Virgem: O dia escancara o quanto você tem sido duro consigo mesmo. Uma responsabilidade assumida com boa intenção drenou seu entusiasmo e virou cobrança interna constante. O sinal é claro: simplificar é um ato de autocuidado.

Dica cósmica: Perfeição não é obrigação. Leveza também é produtividade emocional.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: Um vínculo ou acordo emocional se revela sustentado mais pela resistência do que pelo desejo real. O sinal convida você a olhar com honestidade para o futuro dessa dinâmica e decidir se há espaço para crescimento ou apenas repetição.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesmo é a forma mais profunda de coragem.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário: Um alerta surge sobre a direção que você vem seguindo. Estruturas que antes pareciam lógicas agora soam desalinhadas com seus objetivos verdadeiros. Ajustar a rota agora evita frustrações prolongadas mais adiante.

Dica cósmica: Redesenhar planos é sabedoria, não desistência.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

