Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Edital oferece 20 vagas imediatas e cadastro reserva

Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:00

A seleção é voltada para a área de Auditoria de Tecnologia da Informação (TI), mas aceita candidatos com nível superior em qualquer área de formação Crédito: Shutterstock/rafastockbr

O Tribunal de Contas da União (TCU) está com inscrições abertas para o concurso de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), com 20 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

A seleção tem foco na área de Auditoria de Tecnologia da Informação (TI), mas aceita candidatos com formação superior em qualquer área. Organizado pela banca Cebraspe, o certame oferece remuneração inicial de R$ 26.159,01, com inscrições abertas até 3 de dezembro de 2025. A taxa é de R$ 120,00, e as provas objetivas e discursivas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026.

Exigência técnica

Especialistas alertam que o concurso para Auditor apresenta nível técnico mais elevado do que o recente certame para Técnico Federal de Controle Externo.

Segundo Leonardo Murga, professor de Redação do Gran Concursos, o conteúdo programático é “consideravelmente mais extenso e aprofundado”, o que tende a reduzir a nota de corte da prova objetiva, mas exigirá domínio teórico sólido e preparo consistente.

Leonardo Murga, professor de Redação do Gran Concursos, a prova para Auditor possui um conteúdo consideravelmente mais extenso e também mais aprofundado que a de Técnico Crédito: Divulgação

Já o professor de TI Fabrício Melo, também do Gran Concursos, destaca que o edital “tem foco muito mais direcionado à área de Tecnologia da Informação do que a cargos administrativos”. Ele observa que o conteúdo específico em TI traz um nível de exigência técnico superior, o que deve impactar o desempenho dos candidatos.

Com expectativa de nota de corte mais baixa na objetiva, a prova discursiva deve ser decisiva para a classificação final. Murga reforça que candidatos que fizeram o concurso anterior para Técnico precisarão se preparar para um volume considerável de novos conteúdos, com pouco aproveitamento do que já foi estudado.

De acordo com Fabrício Melo, apenas tópicos básicos como protocolos de rede, segurança da informação e computação em nuvem podem ser reaproveitados. “O restante é novo e mais aprofundado, exigindo estudo direcionado”, afirma.

Fabrício Melo, Professor de TI do Gran Concursos, diz que a diferença é o foco Crédito: Divulgação

IA avançada

O edital atribui peso significativo à área de Tecnologia da Informação, com a disciplina de Informática aparecendo na parte específica (P2), com 100 itens. O candidato será eliminado se não alcançar pelo menos 30 pontos nessa etapa. Murga aponta Controle Externo, Direito Administrativo, Auditoria Governamental e as disciplinas de TI como as de maior peso. Ele destaca ainda o tema Contratações de TI como provável na peça de natureza técnica.

Entre os conteúdos previstos, está a Inteligência Artificial (IA), que aparece de forma mais detalhada e avançada do que em concursos anteriores. “Os tópicos de IA neste edital estão voltados à aplicação prática na área de TI, o que eleva o nível de complexidade”, explica Melo.

Murga lembra que o último concurso para Auditor, em 2015, já incluía Machine Learning, considerado “o coração da IA”.

Para quem vai encarar o desafio, a recomendação é planejar o cronograma de estudos de forma estratégica. Murga sugere uma autoavaliação inicial das disciplinas, priorizando o núcleo duro das matérias de controle e TI.

Melo indica uma abordagem prática: resolver provas recentes da Cebraspe e revisar teoria apenas quando houver erro. “O Cebraspe valoriza interpretação e precisão conceitual, então o treino em questões é essencial para não ser surpreendido na prova”, reforça.

Informações:

Cargo: Auditor Federal de Controle Externo (AUFC)

Vagas: 20 vagas imediatas + cadastro reserva

Remuneração Inicial: R$ 26.159,01

Requisito: Nível superior em qualquer área de formação

Prazo final de inscrição: 3 de dezembro de 2025

Valor da inscrição: R$ 120,00.