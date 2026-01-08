Acesse sua conta
Salário inicial de R$ 9 mil: inscrições para processo seletivo da Marinha terminam nesta quinta-feira (8)

Há vagas para Salvador, Porto Seguro e Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:53

Marinha
Marinha Crédito: Divulgação

Terminam nesta quinta-feira (8) as inscrições para o processo seletivo da Marinha. As vagas, destinadas para Salvador, Porto Seguro e Aracaju, são para Oficial Temporário da Reserva de 2ª Classe (RM2) em 2026, com remuneração inicial de aproximadamente de R$ 9 mil.

Confira o quadro de vagas:

Para Salvador:

Coloproctologista (1)

Gastroenterologista (1)

Oncologista (1)

Ortopedista (2)

Radiologista (1)

Urologista (1)

Fonoaudiologia com especialização em Fonoaudiologia Hospitalar (1)

Odontologia com especialização em Endodontia (1)

Veterinária (1)

Administração (3)

Direito (1)

Professor de Geografia (1)

Engenharia Naval (1)

Para Porto Seguro:

Segurança do Tráfego Aquaviário, podendo se candidatar profissionais Bacharéis em Ciências Náuticas (Máquinas e Náutica), Engenharia (Naval, Elétrica ou Mecânica), Tecnologia em Construção Naval ou Tecnologia em Sistemas de Navegação (1)

Para Aracaju-SE:

Enfermagem com especialização em Auditoria de Contas Médicas Hospitalares (1)

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos que, na data de incorporação prevista para 13 de julho de 2026, tenham entre 18 e 41 anos. Nessa mesma data, o candidato deverá apresentar documento que comprove a conclusão do ensino superior correspondente à profissão escolhida e cumprir todos os demais requisitos estabelecidos nos Avisos de Convocação.

Provas

O processo seletivo é constituído de uma prova objetiva de Língua Portuguesa para todos os candidatos, exceto para os voluntários da área de Medicina, que farão prova objetiva sobre conhecimentos básicos da área médica. Os voluntários que forem aprovados serão submetidos à Inspeção de Saúde, ao Teste de Aptidão Física, Verificação Documental, Dados Biográficos e à Prova de Títulos.

Os voluntários classificados em todas as etapas do Processo Seletivo serão matriculados, como Guardas-Marinha, nos Estágios de Adaptação e Serviço e de Serviço Técnico, que serão realizados em Salvador, com vencimentos na ordem de R$ 9 mil.

Inscrição

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140. As inscrições podem ser realizadas em dois links diferentes: um para médicos e outro para as demais áreas.

