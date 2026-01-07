EDUCAÇÃO

UFSB abre mais de 1200 vagas para cursos de graduação na Bahia; veja como se candidatar

Oportunidades estão distribuídas em 11 municípios

Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:34

UFSB Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu 1.243 vagas para cursos de graduação no período letivo 2026.1. As oportunidades são distribuídas nos municípios de Coaraci, Eunápolis, Helvécia, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Medeiros Neto, Porto Seguro, Posto da Mata, Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas.

Poderão se inscrever candidatas e candidatos nas seguintes categorias:

Enem: para quem deseja concorrer utilizando as notas do Enem dos últimos dez anos;

Egresso do Ensino Médio: para concorrer às vagas residuais que eventualmente permaneçam após a classificação via Enem, em cada modalidade de concorrência;

Encceja: para concorrer às vagas residuais após a classificação via Enem, desde que tenha concluído o Ensino Médio por meio do exame.

Cursos disponíveis

Antropologia (Bacharelado)

Artes do Corpo em Cena (Bacharelado)

Ciências Biológicas (Bacharelado)

Engenharia Agrícola e Ambiental (Bacharelado)

Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade (Bacharelado)

Engenharia Civil (Bacharelado)

Engenharia Florestal (Bacharelado)

Engenharia Sanitária e Ambiental (Bacharelado)

Engenharia de Transportes e Logística (Bacharelado)

Gestão Ambiental (Bacharelado)

Gestão Pública e Social (Bacharelado)

História (Licenciatura)

Interdisciplinar em Artes (Bacharelado)

Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias (Licenciatura)

Interdisciplinar em Ciências (Bacharelado)

Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Licenciatura)

Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias (Licenciatura)

Interdisciplinar em Humanidades (Bacharelado)

Interdisciplinar em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias (Licenciatura)

Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias (Licenciatura)

Jornalismo (Bacharelado)

Mídia e Tecnologia (Bacharelado)

Mídias Digitais (Bacharelado)

Oceanologia (Bacharelado)

Políticas Públicas (Bacharelado)

Produção Cultural (Bacharelado)

Som, Imagem e Movimento (Bacharelado)

Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate (Tecnólogo)