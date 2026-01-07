Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coelba abre inscrições para a primeira turma gratuita da Escola de Operadores do Sistema Elétrico

Curso será gratuito e 100% digital

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:44

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026
 Neoenergia Coelba  Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba abriu inscrições para a primeira turma da Escola de Operadores do Centro de Operações Integradas (COI). Realizado em parceria com o Senai, o curso será gratuito e 100% digital. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro por meio deste link.

O programa é destinado a candidatos externos e colaboradores da Neoenergia. Será formada uma turma mista com 25 vagas, distribuídas da seguinte forma:

9 vagas para Neoenergia Coelba (BA);

3 vagas para Neoenergia Cosern (RN);

3 vagas para Neoenergia Brasília (DF);

4 vagas para Neoenergia Elektro (SP);

6 vagas para Neoenergia Pernambuco (PE).

"A iniciativa representa um marco importante para a Neoenergia. Estamos investindo na formação de profissionais qualificados, capazes de atuar com excelência nos nossos Centros de Operações Integradas. Além de fortalecer nosso banco de talentos, oferecemos uma oportunidade gratuita de capacitação que contribui para o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes", destaca Fabio Folchetti, Diretor de RH da Neoenergia.

Como solicitar a segunda via da conta de energia

Acessar o portal ba.gov.br e realizar a autenticação com CPF ou e-mail e senha, ou por meio da plataforma gov.br; por Marcello Casal / Agência Brasil
Pesquisar pelo serviço “Solicitar 2ª via de conta de energia – fatura simplificada”; por Reprodução | Agência Brasil
Informar o CPF ou CNPJ do titular da conta; por Reprodução | Agência Brasil
Inserir a data de nascimento do titular ou o número do contrato; por Reprodução | Agência Brasil
Selecionar a unidade consumidora para visualizar o código de barras e a chave Pix para pagamento. por Reprodução | Neoenergia
1 de 5
Acessar o portal ba.gov.br e realizar a autenticação com CPF ou e-mail e senha, ou por meio da plataforma gov.br; por Marcello Casal / Agência Brasil

Seleção dos candidatos

O processo seletivo da Escola de Operadores do COI será realizado por etapas: inscrições, triagem de requisitos obrigatórios; entrevista com consultoria externa; testes comportamentais aplicados pela consultoria externa; entrevista com líderes e aprovação para formação gratuita.

Leia mais

Imagem - Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Entre os requisitos obrigatórios, os candidatos devem ter: formação técnica completa em Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica e/ou Automação (ênfase em elétrica); CFT ativo; idade mínima de 18 anos; residir em uma das cidades contempladas ou regiões próximas; ter acesso à internet banda larga e conhecimento básico para utilização de ambiente virtual de aprendizagem.

Tags:

Bahia Emprego Neoenergia Coelba Coelba

Mais recentes

Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
Imagem - Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador

Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador
Imagem - Rede estadual abre inscrições para matrícula do ano letivo de 2026; confira calendário

Rede estadual abre inscrições para matrícula do ano letivo de 2026; confira calendário

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta
01

Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
03

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso
04

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso