OPORTUNIDADE

Coelba abre inscrições para a primeira turma gratuita da Escola de Operadores do Sistema Elétrico

Curso será gratuito e 100% digital

Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:44

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba abriu inscrições para a primeira turma da Escola de Operadores do Centro de Operações Integradas (COI). Realizado em parceria com o Senai, o curso será gratuito e 100% digital. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro por meio deste link.

O programa é destinado a candidatos externos e colaboradores da Neoenergia. Será formada uma turma mista com 25 vagas, distribuídas da seguinte forma:

9 vagas para Neoenergia Coelba (BA);

3 vagas para Neoenergia Cosern (RN);

3 vagas para Neoenergia Brasília (DF);

4 vagas para Neoenergia Elektro (SP);

6 vagas para Neoenergia Pernambuco (PE).

"A iniciativa representa um marco importante para a Neoenergia. Estamos investindo na formação de profissionais qualificados, capazes de atuar com excelência nos nossos Centros de Operações Integradas. Além de fortalecer nosso banco de talentos, oferecemos uma oportunidade gratuita de capacitação que contribui para o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes", destaca Fabio Folchetti, Diretor de RH da Neoenergia.

Seleção dos candidatos

O processo seletivo da Escola de Operadores do COI será realizado por etapas: inscrições, triagem de requisitos obrigatórios; entrevista com consultoria externa; testes comportamentais aplicados pela consultoria externa; entrevista com líderes e aprovação para formação gratuita.