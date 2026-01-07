PARANÁ

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Ele planejou os assassinatos e respondeu mensagem de vizinha após o ataque, segundo polícia

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:03

Juliana Galardinovic Ribeiro e filho Levi Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná indiciou um jovem de 21 anos pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado após a morte da própria mãe, Juliana Galardinovic Ribeiro, de 45 anos, e do irmão mais novo, Levi Galardinovic Hooper, de 10. O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, o ataque aconteceu no porão da residência onde a família morava. Após cometer o crime, o suspeito lavou a faca utilizada e chegou a responder, pelo celular da mãe, uma mensagem enviada por uma vizinha que havia escutado gritos vindos da casa, se passando por ela.

A Polícia Militar localizou o jovem sentado em via pública, em frente ao imóvel. Abordado, ele confessou o crime aos policiais, recebeu voz de prisão, foi contido e levado à delegacia. Em depoimento, afirmou que vinha planejando os assassinatos e que o motivo seria o ciúme que sentia da relação entre a mãe e o irmão. Ele também declarou fazer uso de medicamentos psiquiátricos. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Juliana e Levi foram sepultados nesta terça-feira (6), em Arapongas, interior do Paraná. Em nota oficial, a Câmara Municipal de Campo Largo lamentou as mortes.