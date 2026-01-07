Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Ele planejou os assassinatos e respondeu mensagem de vizinha após o ataque, segundo polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:03

Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper
Juliana Galardinovic Ribeiro e filho Levi Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná indiciou um jovem de 21 anos pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado após a morte da própria mãe, Juliana Galardinovic Ribeiro, de 45 anos, e do irmão mais novo, Levi Galardinovic Hooper, de 10. O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as investigações, o ataque aconteceu no porão da residência onde a família morava. Após cometer o crime, o suspeito lavou a faca utilizada e chegou a responder, pelo celular da mãe, uma mensagem enviada por uma vizinha que havia escutado gritos vindos da casa, se passando por ela.

Filho mata mãe e irmão por ciúmes

Juliana Galardinovic Ribeiro foi morta em casa por Reprodução
Juliana Galardinovic Ribeiro foi morta pelo próprio filho por Reprodução
Juliana e o filho Levi por Reproduçao
Juliana Galardinovic Ribeiro por Reprodução
Juliana tinha dois filhos por Reproduçao
1 de 5
Juliana Galardinovic Ribeiro foi morta em casa por Reprodução

A Polícia Militar localizou o jovem sentado em via pública, em frente ao imóvel. Abordado, ele confessou o crime aos policiais, recebeu voz de prisão, foi contido e levado à delegacia. Em depoimento, afirmou que vinha planejando os assassinatos e que o motivo seria o ciúme que sentia da relação entre a mãe e o irmão. Ele também declarou fazer uso de medicamentos psiquiátricos. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Juliana e Levi foram sepultados nesta terça-feira (6), em Arapongas, interior do Paraná. Em nota oficial, a Câmara Municipal de Campo Largo lamentou as mortes.

"Uma tragédia familiar que entristece profundamente toda a cidade e causa indignação e tristeza diante da violência dos fatos. Neste momento de luto coletivo, o Poder Legislativo campo-larguense se une às famílias das vítimas, aos amigos e a todos os cidadãos, expressando suas mais sinceras condolências", diz o comunicado.

Tags:

Crime Juliana Galardinovic Ribeiro Levi Galardinovic Hooper

Mais recentes

Imagem - Anvisa manda recolher lotes de panetones contaminados com fungos; saiba quais

Anvisa manda recolher lotes de panetones contaminados com fungos; saiba quais
Imagem - CV volta a atacar provedores e deixa milhares sem internet em estado nordestino

CV volta a atacar provedores e deixa milhares sem internet em estado nordestino
Imagem - Mãe de Eliza Samudio quebra o silêncio após passaporte da filha ser encontrado em Portugal

Mãe de Eliza Samudio quebra o silêncio após passaporte da filha ser encontrado em Portugal

MAIS LIDAS

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
01

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
04

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)