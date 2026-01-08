Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:40
A polícia de Columbus, no estado de Ohio (EUA), investiga como homicídio a morte de Spencer Tepe, de 37 anos, e de sua esposa, Monique Tepe, de 39, encontrados mortos dentro da própria residência no dia 30 de dezembro. O casal foi atingido por disparos de arma de fogo. Os dois filhos pequenos estavam no imóvel no momento do crime e não sofreram ferimentos.
De acordo com a Divisão de Polícia de Columbus, os agentes foram até a casa após receberem pedidos de verificação de bem-estar. No local, encontraram o casal já sem vida, com ferimentos causados por tiros, e constataram que as crianças estavam fisicamente ilesas.
A investigação teve início depois que colegas de trabalho de Spencer estranharam sua ausência. Dentista conhecido pela pontualidade, ele não apareceu no consultório onde atuava, o que gerou preocupação imediata.
Casal morto dentro de casa
“Não sei como dizer isso de outra forma, mas estamos muito, muito preocupados. Isso é totalmente fora do padrão dele”, afirmou ao serviço de emergência o dentista Mark Valrose, dono da clínica onde Spencer trabalhava. Em seguida, acrescentou: “Não conseguimos falar com a esposa dele, o que é ainda mais preocupante”.
Diante da falta de contato, colegas e amigos foram até a residência do casal. Em uma das ligações ao número de emergência, um amigo relatou que conseguia ouvir as crianças chorando dentro da casa. “Consigo ouvir crianças lá dentro, e acho que ouvi uma delas gritar”, disse o homem. “Mas não conseguimos entrar”.
Pouco depois, em outra chamada para emergência, um homem em estado de choque avisou: “Tem um corpo”. Em uma das ligações registradas, um dos solicitantes contou que era possível ver o corpo de Spencer próximo a uma cama dentro do imóvel.
As causas aparentes das mortes, segundo o escritório do legista do condado de Franklin, foram ferimentos por arma de fogo. O laudo oficial ainda não foi divulgado, pois exames complementares, como testes toxicológicos, seguem pendentes. A polícia não informou se o casal foi alvo de um ataque direcionado nem divulgou motivação para o crime, segundo a revista People. Relatos preliminares apontavam que Spencer foi atingido por vários disparos e que Monique levou um tiro no peito.
Família querida
Muito conhecidos na comunidade, Spencer e Monique foram descritos por familiares como pessoas afetuosas e generosas. Em publicação nas redes sociais, o cunhado do casal, Rob Misleh, escreveu: “Meu irmão e minha irmã eram os melhores entre os melhores. Simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha feito isso. Amo vocês, Spence e Mo”.
Em nota enviada à imprensa, a família afirmou estar devastada. Monique foi descrita como uma mãe “amorosa, paciente e alegre”, conhecida por sua sensibilidade e cuidado com todos ao redor. Spencer, segundo o texto, era “profundamente comprometido em servir aos outros”. O casal, ainda de acordo com a família, vivia um casamento feliz, gostava de viajar e construía “uma vida enraizada no amor”.
A clínica odontológica onde Spencer trabalhava ficou sem atividades pelo restante da semana do crime em sinal de luto.
A polícia de Columbus divulgou um vídeo de câmera de segurança que mostra uma pessoa caminhando perto da casa da família, por volta do horário do crime. O vídeo mostra uma pessoa encapuzada caminhando com calma pela rua. Não é possível ver o rosto com clareza. Nenhum nome de suspeito ou linha de investigação foram divulgados até agora.
Uma campanha de arrecadação online foi criada para ajudar os dois filhos do casal, uma menina de 4 anos e um menino de 1, que agora estão sob os cuidados da família.