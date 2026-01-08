CRIME

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagens de câmera de segurança mostram suspeito de capuz caminhando perto da casa

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:40

Spencer Tepe e Monique Tepe Crédito: Reprodução

A polícia de Columbus, no estado de Ohio (EUA), investiga como homicídio a morte de Spencer Tepe, de 37 anos, e de sua esposa, Monique Tepe, de 39, encontrados mortos dentro da própria residência no dia 30 de dezembro. O casal foi atingido por disparos de arma de fogo. Os dois filhos pequenos estavam no imóvel no momento do crime e não sofreram ferimentos.

De acordo com a Divisão de Polícia de Columbus, os agentes foram até a casa após receberem pedidos de verificação de bem-estar. No local, encontraram o casal já sem vida, com ferimentos causados por tiros, e constataram que as crianças estavam fisicamente ilesas.

A investigação teve início depois que colegas de trabalho de Spencer estranharam sua ausência. Dentista conhecido pela pontualidade, ele não apareceu no consultório onde atuava, o que gerou preocupação imediata.

“Não sei como dizer isso de outra forma, mas estamos muito, muito preocupados. Isso é totalmente fora do padrão dele”, afirmou ao serviço de emergência o dentista Mark Valrose, dono da clínica onde Spencer trabalhava. Em seguida, acrescentou: “Não conseguimos falar com a esposa dele, o que é ainda mais preocupante”.

Diante da falta de contato, colegas e amigos foram até a residência do casal. Em uma das ligações ao número de emergência, um amigo relatou que conseguia ouvir as crianças chorando dentro da casa. “Consigo ouvir crianças lá dentro, e acho que ouvi uma delas gritar”, disse o homem. “Mas não conseguimos entrar”.

Pouco depois, em outra chamada para emergência, um homem em estado de choque avisou: “Tem um corpo”. Em uma das ligações registradas, um dos solicitantes contou que era possível ver o corpo de Spencer próximo a uma cama dentro do imóvel.

As causas aparentes das mortes, segundo o escritório do legista do condado de Franklin, foram ferimentos por arma de fogo. O laudo oficial ainda não foi divulgado, pois exames complementares, como testes toxicológicos, seguem pendentes. A polícia não informou se o casal foi alvo de um ataque direcionado nem divulgou motivação para o crime, segundo a revista People. Relatos preliminares apontavam que Spencer foi atingido por vários disparos e que Monique levou um tiro no peito.

Família querida

Muito conhecidos na comunidade, Spencer e Monique foram descritos por familiares como pessoas afetuosas e generosas. Em publicação nas redes sociais, o cunhado do casal, Rob Misleh, escreveu: “Meu irmão e minha irmã eram os melhores entre os melhores. Simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha feito isso. Amo vocês, Spence e Mo”.

Em nota enviada à imprensa, a família afirmou estar devastada. Monique foi descrita como uma mãe “amorosa, paciente e alegre”, conhecida por sua sensibilidade e cuidado com todos ao redor. Spencer, segundo o texto, era “profundamente comprometido em servir aos outros”. O casal, ainda de acordo com a família, vivia um casamento feliz, gostava de viajar e construía “uma vida enraizada no amor”.

A clínica odontológica onde Spencer trabalhava ficou sem atividades pelo restante da semana do crime em sinal de luto.

A polícia de Columbus divulgou um vídeo de câmera de segurança que mostra uma pessoa caminhando perto da casa da família, por volta do horário do crime. O vídeo mostra uma pessoa encapuzada caminhando com calma pela rua. Não é possível ver o rosto com clareza. Nenhum nome de suspeito ou linha de investigação foram divulgados até agora.