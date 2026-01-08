Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta pede indenização milionária após ex expor tamanho do seu pênis: 'Sujeitou família ao ridículo'

Jogador acusa influenciadora de invasão de privacidade e pede mais de US$ 75 mil em reparação

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:58

Haley Baylee e o ex-marido, Matt Kalil, atleta aposentado da NFL Crédito: Redes Sociais/Instagram/X

O ex-jogador da NFL Matt Kalil, de 36 anos, entrou com uma ação judicial contra sua ex-esposa, a modelo e influenciadora Haley Baylee, na última terça-feira (6). O processo, motivado por declarações explícitas feitas por Haley sobre a vida íntima do casal, alega invasão de privacidade e exposição ao ridículo.

A controvérsia teve início após uma transmissão ao vivo (live) realizada por Haley em novembro de 2025. Na ocasião, a influenciadora afirmou que o tamanho "avantajado" do órgão genital de Kalil foi o principal fator para o divórcio do casal, ocorrido em 2022. Durante o relato, ela chegou a comparar as dimensões do ex-marido a "duas ou três latas de refrigerante empilhadas" e afirmou que a condição afetava 0,01% da população.

De acordo com os documentos judiciais obtidos pela imprensa norte-americana, a defesa de Matt Kalil sustenta que as declarações foram "degradantes" e trouxeram uma "atenção indesejada" que o ex-atleta tentava evitar desde sua aposentadoria dos gramados. O advogado de Kalil, Ryan Saba, acusou Haley de usar informações altamente privadas para buscar "fama e fortuna".

O ex-jogador, que atuou como offensive tackle pelo Minnesota Vikings e Carolina Panthers, afirma que seus familiares e sua atual esposa, Keilani Asmus, têm sido alvo de piadas e comentários invasivos nas redes sociais desde que as falas viralizaram.

Haley Baylee, que possui milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, manifestou-se por meio de sua equipe jurídica, declarando-se "chocada e profundamente magoada" com a medida judicial. Na live que gerou o processo, ela havia relatado que o casal tentou diversas alternativas, incluindo terapia e consultas médicas, para lidar com a situação antes de optar pela separação.

A influenciadora sinalizou que pretende solicitar o arquivamento imediato da ação, argumentando que o caso não possui fundamento jurídico. O processo segue em tramitação, e Kalil solicita um julgamento por júri, além de uma compensação financeira que ultrapassa os 400 mil reais (em conversão direta).

Matt Kalil e Haley Baylee foram casados entre 2015 e 2022. Enquanto Kalil construiu uma carreira sólida na liga de futebol americano, Haley ganhou notoriedade como modelo da Sports Illustrated e, posteriormente, como uma das maiores criadoras de conteúdo de comédia e estilo de vida dos Estados Unidos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu em site

EUA x Venezuela: saiba como o conflito pode impactar a vida e o bolso dos baianos

Governo da Bahia condena ação dos EUA na Venezuela e é alvo de críticas: 'Cuide da segurança daqui'

Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

Tags:

Casal Influenciadora Processo

Mais recentes

Imagem - Ex-aliado de Lula detona presidente após veto na PL da Dosimetria: 'Partiu para o conflito'

Ex-aliado de Lula detona presidente após veto na PL da Dosimetria: 'Partiu para o conflito'
Imagem - Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio

Sócia de bar onde 40 morreram no réveillon fugiu com dinheiro do caixa durante incêndio
Imagem - Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu em site

Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu em site

MAIS LIDAS

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
01

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos
02

Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
03

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
04

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados