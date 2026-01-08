TAMANHO VIROU DOCUMENTO

Atleta pede indenização milionária após ex expor tamanho do seu pênis: 'Sujeitou família ao ridículo'

Jogador acusa influenciadora de invasão de privacidade e pede mais de US$ 75 mil em reparação

Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:58

Haley Baylee e o ex-marido, Matt Kalil, atleta aposentado da NFL Crédito: Redes Sociais/Instagram/X

O ex-jogador da NFL Matt Kalil, de 36 anos, entrou com uma ação judicial contra sua ex-esposa, a modelo e influenciadora Haley Baylee, na última terça-feira (6). O processo, motivado por declarações explícitas feitas por Haley sobre a vida íntima do casal, alega invasão de privacidade e exposição ao ridículo.

A controvérsia teve início após uma transmissão ao vivo (live) realizada por Haley em novembro de 2025. Na ocasião, a influenciadora afirmou que o tamanho "avantajado" do órgão genital de Kalil foi o principal fator para o divórcio do casal, ocorrido em 2022. Durante o relato, ela chegou a comparar as dimensões do ex-marido a "duas ou três latas de refrigerante empilhadas" e afirmou que a condição afetava 0,01% da população.

De acordo com os documentos judiciais obtidos pela imprensa norte-americana, a defesa de Matt Kalil sustenta que as declarações foram "degradantes" e trouxeram uma "atenção indesejada" que o ex-atleta tentava evitar desde sua aposentadoria dos gramados. O advogado de Kalil, Ryan Saba, acusou Haley de usar informações altamente privadas para buscar "fama e fortuna".

O ex-jogador, que atuou como offensive tackle pelo Minnesota Vikings e Carolina Panthers, afirma que seus familiares e sua atual esposa, Keilani Asmus, têm sido alvo de piadas e comentários invasivos nas redes sociais desde que as falas viralizaram.

Haley Baylee, que possui milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, manifestou-se por meio de sua equipe jurídica, declarando-se "chocada e profundamente magoada" com a medida judicial. Na live que gerou o processo, ela havia relatado que o casal tentou diversas alternativas, incluindo terapia e consultas médicas, para lidar com a situação antes de optar pela separação.

A influenciadora sinalizou que pretende solicitar o arquivamento imediato da ação, argumentando que o caso não possui fundamento jurídico. O processo segue em tramitação, e Kalil solicita um julgamento por júri, além de uma compensação financeira que ultrapassa os 400 mil reais (em conversão direta).