Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Incidente ocorreu em Minneapolis; em vídeo nas redes sociais um oficial atira a queima-roupa na vítima

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 19:48

Prefeito contesta a versão de que mulher tentou atropelar agentes Crédito: Redes Sociais

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos confirmou, nesta quarta-feira (7), que uma mulher foi morta a tiros por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). De acordo com informações do jornal Minnesota Star Tribune, o incidente ocorreu durante um confronto entre agentes federais e manifestantes na região sul de Minneapolis.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, informou que os oficiais realizavam "operações direcionadas" no momento em que membros da comunidade tentaram bloquear a passagem dos veículos oficiais. Segundo a porta-voz, o agente da imigração efetuou "tiros defensivos" após a mulher tentar atropelar a equipe que estava no local.

Relatos de moradores que testemunharam a cena indicam que os agentes ordenaram repetidamente que a condutora saísse do automóvel. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o veículo dando ré antes de acelerar em direção a um dos policiais, que reagiu disparando à queima-roupa contra a motorista.

O governador de Minnesota, Tim Walz, fez um apelo por calma à população, mas criticou duramente a gestão federal, afirmando que a "imprudência do governo Trump custou a vida de alguém". A declaração ocorre em meio a um cenário de forte tensão política entre o estado e a Casa Branca após o incidente fatal.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, confirmou que a vítima tinha 37 anos e prestou condolências à família. Frey contestou publicamente a versão do Departamento de Segurança Nacional (DHS), rejeitando a tese de que a mulher teria tentado atropelar os oficiais. “Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, declarou o prefeito, exigindo a retirada imediata do ICE de Minneapolis e de Minnesota, reafirmando o apoio às comunidades de imigrantes e refugiados.

Por outro lado, o presidente Donald Trump utilizou suas redes sociais para defender a conduta do oficial, afirmando que o agente agiu em legítima defesa. Segundo o presidente, as imagens do episódio demonstram que a motorista tentou atropelar o servidor público de maneira “violenta” e “deliberada”, justificando a reação armada.