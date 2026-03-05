Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump demite 'Barbie do ICE' e anuncia ex-lutador de MMA para ocupar o cargo

Anúncio foi feito através da sua rede social Truth Social, nesta quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:32

Kristi Noem e Markwayne Mullin
Kristi Noem e Markwayne Mullin Crédito: Reprodução e Divulgação/Congresso dos Estados Unidos

Conhecida como "Barbie do ICE", Kristi Noem foi demitida do cargo de secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Ao anunciar a saída de Kristi, Trump anunciou o substituto no posto: o ex-lutador de MMA e senador pelo estado de Oklahoma, Markwayne Mullin.

"Tenho o prazer de anunciar que o altamente respeitado senador dos Estados Unidos pelo grande estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, assumirá o cargo de Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), a partir de 31 de março de 2026", informou Trump em sua rede social, Truth Social.

A nomeação de Mullin agora depende da aprovação do Senado, que não deve se opor já que é formado por uma maioria republicana.

Ao falar das mudanças na pasta, o presidente americano antecipou uma nova "iniciativa de segurança para hemisfério ocidental", que será lançada no sábado (7). "A atual secretária, Kristi Noem, que nos serviu muito bem e obteve inúmeros e espetaculares resultados (especialmente na fronteira!), passará a ser Enviada Especial para o Escudo das Américas, nossa nova Iniciativa de Segurança no Hemisfério Ocidental, que anunciaremos no sábado em Doral, Flórida. Agradeço a Kristi por seu serviço na Segurança Interna", escreveu.

Leia mais

Imagem - Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Imagem - Quem é Kristi Noem, a “Barbie do ICE” por trás da política anti-imigração de Trump

Quem é Kristi Noem, a “Barbie do ICE” por trás da política anti-imigração de Trump

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Tags:

Donald Trump Trump Estados Unidos Ice

Mais recentes

Imagem - Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra
Imagem - Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo
Imagem - EUA diz ter matado líder iraniano que planejou assassinato de Trump: 'Riu por último'

EUA diz ter matado líder iraniano que planejou assassinato de Trump: 'Riu por último'

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
02

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo
04

Babu expulso? Brother esconde comida para Ana Paula ficar sem comer e web pede intervenção da Globo