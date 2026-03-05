Trump demite 'Barbie do ICE' e anuncia ex-lutador de MMA para ocupar o cargo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de março de 2026 às 19:32
Conhecida como "Barbie do ICE", Kristi Noem foi demitida do cargo de secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Ao anunciar a saída de Kristi, Trump anunciou o substituto no posto: o ex-lutador de MMA e senador pelo estado de Oklahoma, Markwayne Mullin.
"Tenho o prazer de anunciar que o altamente respeitado senador dos Estados Unidos pelo grande estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, assumirá o cargo de Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), a partir de 31 de março de 2026", informou Trump em sua rede social, Truth Social.
A nomeação de Mullin agora depende da aprovação do Senado, que não deve se opor já que é formado por uma maioria republicana.
Ao falar das mudanças na pasta, o presidente americano antecipou uma nova "iniciativa de segurança para hemisfério ocidental", que será lançada no sábado (7). "A atual secretária, Kristi Noem, que nos serviu muito bem e obteve inúmeros e espetaculares resultados (especialmente na fronteira!), passará a ser Enviada Especial para o Escudo das Américas, nossa nova Iniciativa de Segurança no Hemisfério Ocidental, que anunciaremos no sábado em Doral, Flórida. Agradeço a Kristi por seu serviço na Segurança Interna", escreveu.