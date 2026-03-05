SEGURANÇA INTERNA

Trump demite 'Barbie do ICE' e anuncia ex-lutador de MMA para ocupar o cargo

Anúncio foi feito através da sua rede social Truth Social, nesta quinta-feira (5)

Monique Lobo

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:32

Kristi Noem e Markwayne Mullin Crédito: Reprodução e Divulgação/Congresso dos Estados Unidos

Conhecida como "Barbie do ICE", Kristi Noem foi demitida do cargo de secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump, nesta quinta-feira (5). Ao anunciar a saída de Kristi, Trump anunciou o substituto no posto: o ex-lutador de MMA e senador pelo estado de Oklahoma, Markwayne Mullin.

"Tenho o prazer de anunciar que o altamente respeitado senador dos Estados Unidos pelo grande estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, assumirá o cargo de Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), a partir de 31 de março de 2026", informou Trump em sua rede social, Truth Social.

A nomeação de Mullin agora depende da aprovação do Senado, que não deve se opor já que é formado por uma maioria republicana.