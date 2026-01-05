Governo da Bahia condena ação dos EUA na Venezuela e é alvo de críticas: 'Cuide da segurança daqui'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:46
O Governo da Bahia publicou no domingo (4) uma nota condenando a ação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro por forças americanas. A manifestação, no entanto, gerou reação negativa de parte dos baianos, que cobraram do governador Jerônimo Rodrigues (PT) mais atenção aos problemas de segurança no próprio estado.
Na publicação, o governo baiano afirma estar alinhado com a posição do Governo Federal e diz adotar uma postura contrária à ação norte-americana no país vizinho. "A defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos fazem parte de uma marca histórica do Brasil e da Bahia, especialmente no que diz respeito aos interesses humanitários e o fortalecimento da soberania nacional", declarou.
O governo estadual também informou que está em articulação com a Embaixada do Brasil na Venezuela e com órgãos do governo federal para acompanhar a situação de baianos que estão no país, com o objetivo de identificar possíveis necessidades e garantir apoio institucional.
O posicionamento, porém, foi alvo de críticas nas redes sociais. Entre os comentários mais curtidos, baianos questionaram a prioridade do governo estadual. “Devia estar preocupado com a segurança do nosso estado”, escreveu um seguidor.
"Queria esse esforço pra resolver o problema da violência na Bahia" e "Jerônimo, ninguém te perguntou nada. Quando é para se pronunciar sobre as atrocidades que ocorrem aqui no Estado você fica calado, já que é sua responsabilidade. Cuida da segurança do estado que você governa!!", são outras reclamações.
A repercussão ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, depois de investigações que apontariam envolvimento do venezuelano com narcotráfico e terrorismo. O governo da Venezuela classificou a ação como intervenção externa e informou que irá reagir por vias diplomáticas.
O Governo da Bahia, por meio do governador Jerônimo Rodrigues, afirmou que apoia os esforços diplomáticos do Governo do Brasil para evitar a escalada da crise e reforçou a defesa da soberania nacional, dos interesses humanitários e da solução pacífica de conflitos. A gestão estadual reiterou que segue acompanhando a situação de brasileiros e baianos que estão na Venezuela.