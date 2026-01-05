Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo da Bahia condena ação dos EUA na Venezuela e é alvo de críticas: 'Cuide da segurança daqui'

Tensão ocorre após o presidente Nicolás Maduro ser capturado por forças americanas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:46

Governdor da B
Governdor da B Crédito: Paula Fróes/Arquivo Correio

O Governo da Bahia publicou no domingo (4) uma nota condenando a ação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro por forças americanas. A manifestação, no entanto, gerou reação negativa de parte dos baianos, que cobraram do governador Jerônimo Rodrigues (PT) mais atenção aos problemas de segurança no próprio estado.

Na publicação, o governo baiano afirma estar alinhado com a posição do Governo Federal e diz adotar uma postura contrária à ação norte-americana no país vizinho. "A defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos fazem parte de uma marca histórica do Brasil e da Bahia, especialmente no que diz respeito aos interesses humanitários e o fortalecimento da soberania nacional", declarou.

O governo estadual também informou que está em articulação com a Embaixada do Brasil na Venezuela e com órgãos do governo federal para acompanhar a situação de baianos que estão no país, com o objetivo de identificar possíveis necessidades e garantir apoio institucional.

O posicionamento, porém, foi alvo de críticas nas redes sociais. Entre os comentários mais curtidos, baianos questionaram a prioridade do governo estadual. “Devia estar preocupado com a segurança do nosso estado”, escreveu um seguidor. 

"Queria esse esforço pra resolver o problema da violência na Bahia" e "Jerônimo, ninguém te perguntou nada. Quando é para se pronunciar sobre as atrocidades que ocorrem aqui no Estado você fica calado, já que é sua responsabilidade. Cuida da segurança do estado que você governa!!", são outras reclamações.

A repercussão ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, depois de investigações que apontariam envolvimento do venezuelano com narcotráfico e terrorismo. O governo da Venezuela classificou a ação como intervenção externa e informou que irá reagir por vias diplomáticas.

Confira nota do Governo da Bahia na íntegra: 

O Governo da Bahia, por meio do governador Jerônimo Rodrigues, afirmou que apoia os esforços diplomáticos do Governo do Brasil para evitar a escalada da crise e reforçou a defesa da soberania nacional, dos interesses humanitários e da solução pacífica de conflitos. A gestão estadual reiterou que segue acompanhando a situação de brasileiros e baianos que estão na Venezuela.

Tags:

Jerônimo Rodrigues Venezuela

Mais recentes

Imagem - Fila do ferry-boat tem mais de quatro horas de espera na Ilha de Itaparica

Fila do ferry-boat tem mais de quatro horas de espera na Ilha de Itaparica
Imagem - Batida frontal na Orla deixa dois feridos presos às ferragens em Ondina

Batida frontal na Orla deixa dois feridos presos às ferragens em Ondina
Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia 700 novos ônibus com ar-condicionado

Prefeitura de Salvador anuncia 700 novos ônibus com ar-condicionado

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
01

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)
03

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026