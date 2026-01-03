CAOS NO MUNDO

Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após ataque dos EUA e alegação de captura de Maduro

Fechamento ocorre em Roraima horas depois de declaração de Trump; governo venezuelano nega prisão e decreta estado de comoção exterior

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:50

Donald Trump Crédito: Reprodução

A fronteira do Brasil com a Venezuela amanheceu fechada neste sábado (3) em Pacaraima, no norte de Roraima. A medida ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra o território venezuelano e capturaram o presidente Nicolás Maduro. A informação não foi confirmada por autoridades venezuelanas.

Imagens registradas por volta das 8h e divulgadas pela Polícia Militar mostram viaturas e militares do Exército posicionados nas proximidades do marco que separa os dois países, com cones bloqueando o acesso. Pacaraima é a principal passagem terrestre entre Brasil e Venezuela.

O fechamento ocorreu poucas horas depois da declaração de Trump, que disse que Maduro teria sido retirado do país por via aérea, junto com a esposa. O presidente americano não informou o destino do líder venezuelano.

Procurados, o Exército em Roraima e o Comando Militar da Amazônia não se pronunciaram até a última atualização. A Polícia Federal informou mudança no fluxo migratório na região. “A PF observou redução no fluxo migratório e informou que a Venezuela fechou sua fronteira hoje”, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Na madrugada, uma série de explosões foi registrada em Caracas. Segundo a Associated Press, ao menos sete explosões foram ouvidas em cerca de 30 minutos. Moradores relataram tremores, barulho de aeronaves em baixa altitude e correria nas ruas. Parte da capital ficou sem energia elétrica, especialmente nas proximidades da base aérea de La Carlota.

Após os ataques, o governo da Venezuela divulgou comunicado declarando estado de comoção exterior em todo o território nacional e afirmou que Maduro ordenou a ativação de planos de mobilização. A vice-presidente Delcy Rodríguez disse não saber onde o presidente está e exigiu uma prova de vida do governo americano.