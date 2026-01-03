Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nicolás Maduro e esposa são capturados após ataque dos EUA à Venezuela, diz Trump

Explosões atingem Caracas, governo venezuelano nega prisão do presidente e decreta estado de comoção exterior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:00

Nicolás Maduro e Donald Trump
Nicolás Maduro e Donald Trump Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3), em uma publicação nas redes sociais, que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Segundo Trump, o líder venezuelano e a esposa teriam sido retirados do país por via aérea. A informação não foi confirmada por autoridades venezuelanas nem por fontes independentes.

Donald Trump

Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
Donald Trump por Reprodução/Globo News
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Trump deixou o palco escoltado por seguranças após atentado por Reprodução
Jair Bolsonaro e Donald Trump por Reprodução
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa por Divulgação
Donald Trump ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu por Joyce N. Boghosian
Zelensky e Trump na Casa Branca por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Trump e Bolsonaro por Alan Santos/PR
Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump em 2019 por Alan Santos/PR
1 de 23
Donald Trump por Shutterstock

Na mensagem, Trump disse que a operação teria sido conduzida por forças de segurança dos EUA, mas não informou o local para onde Maduro teria sido levado. O presidente americano afirmou ainda que pretende divulgar mais detalhes sobre a ação em uma coletiva de imprensa marcada para as 13h, no horário de Brasília.

Horas antes da declaração, moradores de Caracas relataram uma série de explosões durante a madrugada deste sábado. De acordo com a Associated Press, ao menos sete explosões foram ouvidas em um intervalo de cerca de 30 minutos. Testemunhas citaram tremores, barulho de aeronaves voando em baixa altitude e correria em diferentes regiões da capital.

Leia mais

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Parte de Caracas ficou sem energia elétrica, principalmente nas áreas próximas à base aérea de La Carlota, no sul da cidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo de instalações militares e aeronaves sobrevoando a capital.

O governo da Venezuela confirmou que o país foi alvo de ataques, mas negou que Nicolás Maduro tenha sido capturado. Em comunicado oficial, as autoridades afirmaram que o presidente assinou um decreto que declara estado de comoção exterior em todo o território nacional e convocou forças sociais e políticas para ativar planos de mobilização.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Copa do Mundo tem 10 jogos com 'torcida única' após medidas de Trump contra estrangeiros

Rússia intensifica bombardeios em Kiev às vésperas de encontro estratégico entre Zelensky e Trump

Trump diz que Venezuela está 'completamente cercada' e chama governo Maduro de terrorista

No texto, o governo venezuelano classificou a ação como uma agressão imperialista e afirmou que a medida busca proteger a população e garantir o funcionamento das instituições. Caracas também acusou os Estados Unidos de tentar tomar recursos estratégicos do país, como petróleo e minerais, e de impor uma mudança de regime.

A nota diz ainda que a Venezuela se reserva ao direito de exercer legítima defesa e convocou países da América Latina e do Caribe a se mobilizarem em solidariedade ao país.

Pressão crescente

A tensão entre Washington e Caracas se intensificou nos últimos meses. Em agosto, os Estados Unidos elevaram para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro e reforçaram a presença militar no Mar do Caribe. Inicialmente, o governo americano afirmou que a mobilização tinha como objetivo combater o narcotráfico internacional.

Com o passar do tempo, autoridades dos EUA passaram a indicar, sob condição de anonimato, que o objetivo final seria enfraquecer o governo venezuelano. Trump e Maduro chegaram a conversar por telefone em novembro, mas, segundo a imprensa americana, o diálogo terminou sem avanços.

No mesmo mês, os Estados Unidos classificaram o Cartel de los Soles como organização terrorista e acusaram o presidente venezuelano de liderar o grupo. Reportagens da imprensa internacional também indicaram que o governo americano se preparava para uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela.

De acordo com o The New York Times, os Estados Unidos demonstram interesse nas reservas de petróleo venezuelanas, consideradas as maiores do mundo. Nas últimas semanas, militares americanos apreenderam navios petroleiros do país e ampliaram o bloqueio a embarcações alvo de sanções, em meio à escalada da crise entre Washington e Caracas.

Tags:

Donald Trump Trump

Mais recentes

Imagem - Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após ataque dos EUA e alegação de captura de Maduro

Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após ataque dos EUA e alegação de captura de Maduro
Imagem - VÍDEO e FOTOS mostram começo do incêndio que matou mais de 40 em bar na Suíça

VÍDEO e FOTOS mostram começo do incêndio que matou mais de 40 em bar na Suíça
Imagem - Explosão e incêndio em estação de esqui deixam ao menos 40 mortos e 100 feridos na Suíça

Explosão e incêndio em estação de esqui deixam ao menos 40 mortos e 100 feridos na Suíça

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026