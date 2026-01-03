Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 00:45
O Baralho Cigano deste sábado traz como carta central Os Peixes, símbolo de movimento, abundância e tudo aquilo que circula. A energia do dia aponta para trocas importantes, especialmente no campo material, mas também emocional. O que fica parado tende a estagnar, enquanto o que se move encontra novas possibilidades.
No campo emocional, Os Peixes indicam relações baseadas em troca verdadeira. Dar e receber precisam estar equilibrados para que os vínculos não se tornem desgastantes. O dia favorece acordos claros e aproximações mais honestas, sem jogos ou expectativas irreais.
Na vida prática, a carta destaca dinheiro, trabalho e oportunidades. Entradas financeiras, negociações, propostas ou soluções ligadas a recursos ganham destaque. É um bom dia para organizar finanças, rever valores e permitir que a vida material flua com menos medo e controle excessivo.
Tarot Cigano
Espiritualmente, Os Peixes ensinam que prosperidade não vem apenas do esforço, mas da confiança no fluxo. Resistir por insegurança pode bloquear caminhos. Quando há abertura, a energia circula e encontra onde se estabelecer.
A mensagem do Baralho Cigano para este 3 de janeiro é direta: tudo o que precisa crescer exige movimento. Confiar, trocar e permitir que a vida siga seu curso é o que ativa a verdadeira abundância.