Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Mensagem espiritual desta sexta-feira (3) fala de maturidade emocional, escolhas afetivas e novas formas de se relacionar

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 00:30

O Anjo da Guarda do dia 3 de janeiro direciona a energia para a vida amorosa. Para quatro signos, o recado é claro: amar em 2026 exige mais consciência do que idealização. Relações pedem presença, verdade e responsabilidade emocional. O amor deixa de ser promessa e passa a ser atitude.

Touro

O Anjo da Guarda fala sobre segurança emocional. Para Touro, o amor só flui quando há estabilidade, mas o alerta é não confundir conforto com acomodação. Relações precisam de cuidado diário para não perderem sentido.

Câncer

Para Câncer, o recado envolve reciprocidade. O Anjo da Guarda indica que amar não é doar tudo sem retorno. O momento pede equilíbrio entre acolher o outro e se sentir acolhido também.

Libra

O amor para Libra entra em fase de definição. O Anjo da Guarda alerta que relações indefinidas geram desgaste silencioso. Conversas claras e posicionamentos sinceros fortalecem vínculos e evitam frustrações.

Peixes

Para Peixes, o Anjo da Guarda fala sobre idealização excessiva. O amor verdadeiro começa quando o outro é visto como ele é, e não como você gostaria que fosse. Aceitação traz mais leveza à vida afetiva.

