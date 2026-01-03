VEJA VÍDEO

Áudio de apresentador do Balanço Geral festejando tragédia vaza e revolta: 'Doente, insensível'

Microfone ficou aberto durante transmissão ao vivo

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:54

Guilherme Rivaroli Crédito: Reprodução

O apresentador do Balanço Geral Curitiba, Guilherme Rivaroli, teve o áudio do microfone vazado durante um intervalo do programa nesta sexta-feira (2). A falha técnica ocorreu enquanto ele comentava os índices de audiência alcançados com a cobertura do desaparecimento de um jovem de 19 anos.



No trecho transmitido ao vivo, Rivaroli comemora o desempenho do programa em relação à concorrência. “Não vão nos alcançar. No final a gente passou de novo eles com a mesma história. Acho que deu 4,3 a 3,3 de média pra nós”, diz o apresentador.

Em seguida, o âncora faz um comentário de cunho pessoal, ainda com o microfone aberto. “Podia ter um desaparecido por dia. Agora, preciso ir cagar primeiro, gente. Desculpa falar assim, mas eu tô segurando desde às 11h30. Deu dor de barriga esse pão”, afirma.

Guilherme Rivaroli 1 de 4

O áudio foi cortado logo depois. A situação ocorreu durante a transmissão ao vivo da RIC Record, que também exibe sua programação no YouTube.

Segundo o site TV Pop, Guilherme Rivaroli assumiu o comando do programa há menos de um mês e vinha enfrentando dificuldades para elevar a audiência da atração.