POLÊMICA

Carolina Ferraz posa de Havaianas nas férias e revolta fãs bolsonaristas: 'Perdeu minha admiração'

Atriz publicou registro de Ano-Novo, mas post virou alvo de críticas após polêmica envolvendo a marca

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:37

Carolina Ferraz Crédito: Reprodução

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz virou alvo de críticas nas redes sociais após publicar uma foto usando Havaianas durante as férias de Ano-Novo. O registro, feito em clima de descanso, acabou gerando reação negativa de parte dos seguidores, principalmente ligados à direita.

Na legenda da publicação, Carolina desejou boas energias para o início de 2026 e avisou sobre o retorno ao trabalho. O conteúdo, no entanto, foi interpretado por alguns internautas como um posicionamento político indireto, em meio à recente polêmica envolvendo a marca de sandálias.

Nos comentários, seguidores anunciaram que deixariam de acompanhá-la. Entre as mensagens, apareceram críticas como “perdeu minha admiração” e acusações de que a atriz teria tentado “lacrar” ao usar o produto.

A repercussão acontece dias depois de a Havaianas se envolver em uma controvérsia política. A marca lançou um comercial estrelado por Fernanda Torres com a frase “não começar 2026 com o pé direito”, que foi interpretada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma crítica à direita e uma suposta mensagem favorável ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a repercussão, empresários alinhados ao bolsonarismo passaram a defender boicote à marca. Entre eles está Luciano Hang, dono da rede Havan, que criticou publicamente a campanha.