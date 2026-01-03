Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

Belauto Bigode subiu ao palco durante apresentação de Júnior Vianna e reação chamou atenção do público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:16

Belauto Bigode
Belauto Bigode Crédito: Reprodução

O prefeito de Alto Longá, Belauto Bigode, virou assunto nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante o show do cantor Júnior Vianna, na Festa do Vaqueiro 2025.

5 simpatias para atrair prosperidade em 2026

A canela simboliza fartura e abertura de caminhos. Ao soprar a especiaria na entrada da casa, a intenção é atrair oportunidades, dinheiro e prosperidade para os próximos meses. por Reprodução
Visualizar conquistas, saúde e momentos felizes ajuda a alinhar pensamentos e emoções com aquilo que se deseja atrair. A prática reforça a confiança, fortalece a esperança e abre espaço para um ano com mais equilíbrio e realizações. por Reprodução
Tradicional na virada do ano, a lentilha representa riqueza por lembrar moedas. Comer o grão simboliza o desejo de estabilidade financeira e crescimento material ao longo do novo ciclo. por Reprodução
Anotar metas e também o que se quer deixar para trás ajuda a organizar intenções. O ritual simboliza renovação, desapego e a abertura de espaço para novas conquistas em 2026. por Reprodução
Pedras como pirita e água marinha funcionam como símbolos de foco e intenção. Usá-las na virada representa o compromisso de manter a energia da prosperidade ativa durante todo o ano. por Reprodução
1 de 5
A canela simboliza fartura e abertura de caminhos. Ao soprar a especiaria na entrada da casa, a intenção é atrair oportunidades, dinheiro e prosperidade para os próximos meses. por Reprodução

Durante a apresentação, o gestor subiu ao palco e entrou no clima da música, interagindo com o artista e o público. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Belauto aparece bastante empolgado e reage de forma exagerada em um trecho da performance, o que acabou rendendo comentários e memes.

A Festa do Vaqueiro é um dos eventos mais tradicionais da cidade e reúne shows, manifestações culturais e celebrações ligadas à cultura sertaneja, atraindo moradores e visitantes da região. O episódio aconteceu diante de uma plateia lotada e foi registrado por diversos celulares.

Leia mais

Imagem - Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Imagem - Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Até o momento, o prefeito não se manifestou oficialmente sobre a repercussão do episódio. O vídeo segue sendo compartilhado em perfis de entretenimento e páginas locais, ampliando o alcance do momento nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso

Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso
Imagem - A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026

A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026
Imagem - Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026