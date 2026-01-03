FESTA DO VAQUEIRO

VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

Belauto Bigode subiu ao palco durante apresentação de Júnior Vianna e reação chamou atenção do público

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:16

Belauto Bigode Crédito: Reprodução

O prefeito de Alto Longá, Belauto Bigode, virou assunto nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante o show do cantor Júnior Vianna, na Festa do Vaqueiro 2025.

Durante a apresentação, o gestor subiu ao palco e entrou no clima da música, interagindo com o artista e o público. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Belauto aparece bastante empolgado e reage de forma exagerada em um trecho da performance, o que acabou rendendo comentários e memes.

A Festa do Vaqueiro é um dos eventos mais tradicionais da cidade e reúne shows, manifestações culturais e celebrações ligadas à cultura sertaneja, atraindo moradores e visitantes da região. O episódio aconteceu diante de uma plateia lotada e foi registrado por diversos celulares.