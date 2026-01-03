SAÚDE

Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Especialista explica por que pequenas mudanças feitas com constância podem trazer mais resultados do que resoluções radicais

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:00

Compensar os exageros de fim de ano na academia pode causar lesões Crédito: Divulgação/Smart Fit

Com a virada do ano, cresce a lista de promessas ligadas à saúde. Comer melhor, emagrecer, dormir mais, se exercitar. O problema é que muitas dessas metas são difíceis de manter e acabam abandonadas ainda nos primeiros meses.

Para a endocrinologista, metabologista e especialista em Neurociências e Comportamento, Jacy Maria Alves, o caminho para uma vida mais saudável não passa por mudanças drásticas, mas por ajustes simples, possíveis e contínuos.

“Ser mais saudável não precisa de muito esforço como a maioria das pessoas imagina, precisa de constância. Metas simples, mas aplicáveis, têm muito mais impacto do que grandes resoluções que duram apenas uma semana”, afirma.

Confira cinco metas realistas para colocar em prática em 2026.

1. Priorizar o sono todos os dias

Dormir bem é um dos pilares da saúde física e mental. Segundo a especialista, manter horários regulares para dormir e acordar, reduzir o uso de telas à noite e criar um ritual de desaceleração faz diferença real. “A qualidade do sono influencia peso, humor, imunidade e até produtividade”, explica.

2. Comer de forma mais consciente

Mais do que seguir dietas restritivas, a proposta é prestar atenção ao que se come. “Reduzir ultraprocessados, incluir mais alimentos naturais e evitar distrações durante as refeições melhora a digestão e o controle da fome. São ajustes simples, mas que transformam a relação com a comida”, orienta a médica.

3. Criar uma rotina de movimento possível

Metas muito rígidas costumam levar à desistência. Caminhadas diárias, subir escadas, alongar o corpo ao acordar e incluir exercícios de força duas vezes por semana já trazem benefícios importantes. “O corpo responde melhor à consistência do que à intensidade”, destaca.

4. Aprender a administrar o estresse

Respiração profunda, pausas curtas ao longo do dia, meditação guiada, hobbies e contato com a natureza ajudam a regular o estresse. “Controlar o cortisol é fundamental para prevenir ansiedade, compulsões alimentares e queda de energia”, explica a endocrinologista.

5. Fazer check-ups e acompanhar a saúde

Iniciar o ano com exames básicos e acompanhamento médico ajuda a identificar desequilíbrios antes que se tornem problemas maiores. “Monitorar glicemia, colesterol, vitamina D, hormônios e pressão arterial é uma forma segura de prevenção e de ajuste de hábitos”, alerta.