Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Fernanda Varela
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:00
Com a virada do ano, cresce a lista de promessas ligadas à saúde. Comer melhor, emagrecer, dormir mais, se exercitar. O problema é que muitas dessas metas são difíceis de manter e acabam abandonadas ainda nos primeiros meses.
Para a endocrinologista, metabologista e especialista em Neurociências e Comportamento, Jacy Maria Alves, o caminho para uma vida mais saudável não passa por mudanças drásticas, mas por ajustes simples, possíveis e contínuos.
“Ser mais saudável não precisa de muito esforço como a maioria das pessoas imagina, precisa de constância. Metas simples, mas aplicáveis, têm muito mais impacto do que grandes resoluções que duram apenas uma semana”, afirma.
Musculação e atividade física
Confira cinco metas realistas para colocar em prática em 2026.
1. Priorizar o sono todos os dias
Dormir bem é um dos pilares da saúde física e mental. Segundo a especialista, manter horários regulares para dormir e acordar, reduzir o uso de telas à noite e criar um ritual de desaceleração faz diferença real. “A qualidade do sono influencia peso, humor, imunidade e até produtividade”, explica.
2. Comer de forma mais consciente
Mais do que seguir dietas restritivas, a proposta é prestar atenção ao que se come. “Reduzir ultraprocessados, incluir mais alimentos naturais e evitar distrações durante as refeições melhora a digestão e o controle da fome. São ajustes simples, mas que transformam a relação com a comida”, orienta a médica.
Alimentação saudável
3. Criar uma rotina de movimento possível
Metas muito rígidas costumam levar à desistência. Caminhadas diárias, subir escadas, alongar o corpo ao acordar e incluir exercícios de força duas vezes por semana já trazem benefícios importantes. “O corpo responde melhor à consistência do que à intensidade”, destaca.
Atividade física e caminhada
4. Aprender a administrar o estresse
Respiração profunda, pausas curtas ao longo do dia, meditação guiada, hobbies e contato com a natureza ajudam a regular o estresse. “Controlar o cortisol é fundamental para prevenir ansiedade, compulsões alimentares e queda de energia”, explica a endocrinologista.
5. Fazer check-ups e acompanhar a saúde
Iniciar o ano com exames básicos e acompanhamento médico ajuda a identificar desequilíbrios antes que se tornem problemas maiores. “Monitorar glicemia, colesterol, vitamina D, hormônios e pressão arterial é uma forma segura de prevenção e de ajuste de hábitos”, alerta.
Para quem quer uma vida mais saudável em 2026, a orientação é clara: menos promessas grandiosas e mais compromisso com pequenas atitudes diárias. É a constância, e não o excesso, que sustenta mudanças reais ao longo do tempo.