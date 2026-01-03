TRAGÉDIA

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Homem de 31 anos estava no Hospital Couto Maia, em Salvador; sete pessoas foram intoxicadas após consumo de bebida comprada no mesmo depósito

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:34

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas Crédito: Reprodução

Morreu na sexta-feira (2) Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, uma das vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, e não resistiu. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

Ao todo, sete pessoas foram intoxicadas. Seis delas consumiram um drink com vodca durante uma festa de noivado realizada na cidade. Vinícius não participou do evento, mas havia comprado bebida alcoólica no mesmo depósito no dia anterior e foi a primeira pessoa a apresentar sintomas.

Duas vítimas, Laís Santana Dias e Maria Clara Nascimento de Souza, que estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, receberam alta após melhora do quadro clínico. Maria Viviana Santos Almeida, que chegou a ficar na UTI no município, foi transferida para a enfermaria.

Outras duas pessoas seguem internadas em estado mais grave no Hospital Couto Maia, em Salvador. Edicleia Andrade de Matos, madrasta da noiva, está intubada, e Daniele Barbosa do Carmo Matos, prima do noivo, permanece sob cuidados médicos intensivos.

A Sesab informou que todas as bebidas associadas aos casos foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade. Segundo o subsecretário da pasta, Paulo Barbosa, esse foi o elo entre as vítimas. “O que havia em comum em relação às duas histórias, a do indivíduo que fez consumo isolado e o grupo que estava nessa festividade, é que ambos consumiram a mesma bebida, um determinado tipo de vodca, vendida pelo mesmo distribuidor”, afirmou em entrevista à TV Bahia.

Após a confirmação da ligação entre os casos, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária municipal lacraram o estabelecimento onde as bebidas foram adquiridas. Outros dois pontos de venda da cidade também tiveram produtos apreendidos.

A intoxicação por metanol foi confirmada na quarta-feira (31), após laudo do Departamento de Polícia Técnica identificar a substância tanto nas bebidas apreendidas quanto nas amostras de sangue dos pacientes. O metanol é altamente tóxico e pode provocar lesões graves e morte.

Diante da gravidade do caso, a prefeitura de Ribeira do Pombal determinou a proibição temporária da comercialização e do consumo de bebidas alcoólicas destiladas no município. A medida vale até o dia 5 de janeiro e abrange estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, eventos públicos ou privados e comércio ambulante. A fiscalização é feita pela Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil.