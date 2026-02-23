ATAQUES

El Mencho: morte de narcotraficante causa onda de violência no México com mais de 60 mortos

Secretário de Segurança do país afirmou que só da Guarda Nacional foram mais de 20 mortos

Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:43

Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho Crédito: Reprodução

A morte do narcotraficante El Mencho gerou uma onda de violência no México. Nesta segunda-feira (23), secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch afirmou que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques distintos no estado de Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, era o líder do Cartel Jalisco Nova Geração, uma rede criminosa que atuava principalmente com tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos. Ele também era conhecido por ataques ousados contra funcionários do governo que o desafiavam.

El Mencho foi morto no domingo (22), em um tiroteio durante uma tentativa do Exército de capturá-lo. Após a morte, membros do cartel iniciaram uma série de ataques em todo o país, com bloqueios de ruas e estradas e veículos incendiados.

Além dos 25 membros da Guarda Nacional, também foi morto um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual e uma mulher que não foi identificada. O secretário de Segurança do México também revelou que cerca de 30 suspeitos de crimes foram mortos em Jalisco e outros quatro no estado de Michoacán.