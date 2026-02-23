Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

El Mencho: morte de narcotraficante causa onda de violência no México com mais de 60 mortos

Secretário de Segurança do país afirmou que só da Guarda Nacional foram mais de 20 mortos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:43

Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho Crédito: Reprodução

A morte do narcotraficante El Mencho gerou uma onda de violência no México. Nesta segunda-feira (23), secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch afirmou que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques distintos no estado de Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, era o líder do Cartel Jalisco Nova Geração, uma rede criminosa que atuava principalmente com tráfico de fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos. Ele também era conhecido por ataques ousados contra funcionários do governo que o desafiavam.

Veja momentos dos ataques no México

Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução
1 de 29
Ataques no México após morte do narcotraficante El Mencho por Reprodução

El Mencho foi morto no domingo (22), em um tiroteio durante uma tentativa do Exército de capturá-lo. Após a morte, membros do cartel iniciaram uma série de ataques em todo o país, com bloqueios de ruas e estradas e veículos incendiados.

Além dos 25 membros da Guarda Nacional, também foi morto um guarda prisional, um agente do Ministério Público estadual e uma mulher que não foi identificada. O secretário de Segurança do México também revelou que cerca de 30 suspeitos de crimes foram mortos em Jalisco e outros quatro no estado de Michoacán.

Nesta segunda, escolas em diversas cidades cancelaram as aulas. Governos locais também pediram aos cidadãos que permaneçam em casa. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum pediu calma, também nesta segunda. De acordo com as autoridades, mais de 250 barricadas de cartéis em 20 Estados foram removidas.

Leia mais

Imagem - Adolescente de 13 anos vítima de estupro coletivo após ser confundida com namorada de traficante só foi liberada depois de ligação

Adolescente de 13 anos vítima de estupro coletivo após ser confundida com namorada de traficante só foi liberada depois de ligação

Imagem - 'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

Imagem - Integrante da lista dos mais procurados, traficante baiano é preso na Bolívia

Integrante da lista dos mais procurados, traficante baiano é preso na Bolívia

Tags:

Morte Ataque México Violência el Mencho Narcotraficante

Mais recentes

Imagem - Saiba quem era El Mencho, o ex-policial que desbancou El Chapo e virou líder do cartel mais perigoso do México

Saiba quem era El Mencho, o ex-policial que desbancou El Chapo e virou líder do cartel mais perigoso do México
Imagem - Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva

Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva
Imagem - Trump anuncia taxa global de 10% após Suprema Corte derrubar tarifaço

Trump anuncia taxa global de 10% após Suprema Corte derrubar tarifaço

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026