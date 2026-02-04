BARALHO DO CRIME

Integrante da lista dos mais procurados, traficante baiano é preso na Bolívia

Cosme Câmara de Oliveira Filho é conhecido como o “Pilão” e atua no Sul da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:20

Cosme Câmara de Oliveira Filho, o “Pilão” Crédito: Reprodução/ SSPBA

Foi preso na tarde desta quarta-feira (4), o traficante de drogas Cosme Câmara de Oliveira Filho, conhecido como o “Pilão”. Ele foi encontrado na Bolívia, durante uma ação integrada das Polícias Civil da Bahia e do Rio de Janeiro, Polícia Federal e Interpol. Ele foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSPBA) como o 7 de Espadas.

O criminoso, que estava escondido na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, lidera uma facção que atua na região Sul da Bahia, com foco na cidade de Ilhéus.

Pilão possuía dois mandados de prisão e tem envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.