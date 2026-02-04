Acesse sua conta
Integrante da lista dos mais procurados, traficante baiano é preso na Bolívia

Cosme Câmara de Oliveira Filho é conhecido como o “Pilão” e atua no Sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:20

Cosme Câmara de Oliveira Filho, o “Pilão”
Cosme Câmara de Oliveira Filho, o “Pilão” Crédito: Reprodução/ SSPBA

Foi preso na tarde desta quarta-feira (4), o traficante de drogas Cosme Câmara de Oliveira Filho, conhecido como o “Pilão”. Ele foi encontrado na Bolívia, durante uma ação integrada das Polícias Civil da Bahia e do Rio de Janeiro, Polícia Federal e Interpol. Ele foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSPBA) como o 7 de Espadas.

O criminoso, que estava escondido na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, lidera uma facção que atua na região Sul da Bahia, com foco na cidade de Ilhéus.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Pilão possuía dois mandados de prisão e tem envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

“A doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência direciona a atuação das Forças Policiais da Bahia no combate ao crime organizado. O cerco continuará fechado contra os integrantes de facções”, enfatizou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

