Integrante da lista dos mais procurados, traficante baiano é preso na Bolívia

Elaine Sanoli
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:20
Foi preso na tarde desta quarta-feira (4), o traficante de drogas Cosme Câmara de Oliveira Filho, conhecido como o “Pilão”. Ele foi encontrado na Bolívia, durante uma ação integrada das Polícias Civil da Bahia e do Rio de Janeiro, Polícia Federal e Interpol. Ele foi incluído no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSPBA) como o 7 de Espadas.
O criminoso, que estava escondido na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, lidera uma facção que atua na região Sul da Bahia, com foco na cidade de Ilhéus.
Pilão possuía dois mandados de prisão e tem envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.
“A doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência direciona a atuação das Forças Policiais da Bahia no combate ao crime organizado. O cerco continuará fechado contra os integrantes de facções”, enfatizou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.