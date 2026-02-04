VIAGENS

Águia Branca anuncia descontos de até 80% em passagens

Bilhetes podem ser adquiridos até o fim de fevereiro

Maria Raquel Brito

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:30

Águia Branca abre 60 vagas para motoristas na Bahia Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca anunciou esta semana um calendário de promoções para compras de passagens ao longo do mês de fevereiro, com cupons exclusivos e descontos progressivos que podem chegar a 80%. As ofertas são válidas para viagens durante o primeiro semestre de 2026.

A iniciativa teve início nesta segunda-feira (2), com um cupom específico para a data. Durante o mês, outros dez cupons serão liberados, contemplando diferentes datas de compra e períodos de embarque.

As promoções são válidas exclusivamente para compras realizadas pelos canais oficiais da empresa e não se aplicam à categoria leito-cama. Cada campanha possui regras específicas, que devem ser consultadas no momento da compra.

Confira os próximos descontos disponíveis:

App e Zap Day

A programação inclui ações voltadas ao fortalecimento dos canais digitais. No dia 6 de fevereiro, o App Day garante 35% de desconto com o cupom APPDAYAB35, válido exclusivamente para compras realizadas pelo aplicativo da Viação Águia Branca. Os embarques ocorrem a partir de 9 de fevereiro e seguem até junho, com exceção de datas específicas.

Já no dia 9 de fevereiro, o Zap Day oferece o mesmo percentual de desconto para compras feitas exclusivamente pelo WhatsApp, com o cupom ZAPDAYAB. Nesse caso, os embarques começam a partir de 23 de fevereiro e seguem até abril.

Destinos Premiados

A ação Destinos Premiados concede 40% de desconto com o cupom DESTINOAB40 para viagens selecionadas. A campanha é válida para compras realizadas entre os dias 11 e 13 de fevereiro, nos canais site, aplicativo e WhatsApp, e tem como foco estimular a ocupação em períodos estratégicos e ampliar o acesso a destinos turísticos relevantes.

Madrugada

A campanha Madrugada ocorre entre as 20h do dia 18 de fevereiro e as 8h do dia 19. Durante esse período, os clientes podem obter 45% de desconto com o cupom MADRUGA45, válido para compras realizadas no site, aplicativo e Zap Passagens. Os embarques contemplam os meses de fevereiro a junho.

Descontos progressivos

Além das ações pontuais, a Viação Águia Branca disponibiliza cupons com descontos progressivos para compras realizadas entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Os benefícios podem chegar a até 80%, conforme o período promocional. As condições são oferecidas por meio dos cupons MARCO40, ABRIL50, MAIO60, JUNHO70, JULHO80 e AGOSTO80 e ampliam o acesso a viagens com tarifas reduzidas, ao mesmo tempo em que incentivam o planejamento antecipado.