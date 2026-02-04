Acesse sua conta
Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa

Celebração centenária acontece nesta quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:30

Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Nesta quinta-feira (5), todos os caminhos levam a Itapuã. A celebração da Lavagem de Itapuã, festa com 121 anos de tradição em Salvador, vai da madrugada até a tarde, com cerca de 40 atrações.

A programação é aberta com o Bando Anunciador, que toma as ruas às 2h para convocar os moradores para a festa religiosa.

Parte tradicional da data, o Baleia Rosa do Amor integra o cortejo do Bloco Afro Malê Debalê. O Baleia Rosa do Amor, que há 39 anos realiza o desfile do mamífero inflável durante a Lavagem de Itapuã, homenageia em 2026 Joselio Araújo, presidente de honra do Malê Debalê. O cortejo sairá às 12h, de Plakafor, em frente a Colônia dos Pescadores.

Confira a programação completa:

02h - Bando Anunciador (Concentração 00h00mim)

05h - Lavagem Nativa

05h - ALVORADA

07h00 - Mulheres que Incentivam no contra fluxo

10h00 - Cortejo das Baianas

10h05 - Carro de Palha

10h10 - Afoxé Filhos de Omolú

10h15 - Grêmio Afrodescendentes da Bahia

10h20 - Afoxé Filhos de Nanã

10h25 - Bloco Cultural de Itapuã – Galera do Mar

10h30 - Grupo Cultural Porcelanato

10h35 - Baleia Rosa do Amor de Itapuã

10h40 - Movimento Musical Pinauna Pawer

10h45 - Família e Amigos dos Lacerdas

10h50 - Pernalonga

10h55 - GRC Escola de Samba Unidos de Itapuã

11h00 - Os Itapuãzeiros

11h05 - Samba Beleza

11h15 - Banda Coktel Baiano

11h20 - Kitute com Cerveja

11h25 - Martim Pescador

11h30 - As Donzelas

11h35 - Chuva de Gelo / O Mangue

12h00 - Bloco Afro Malê Debalê

12h10 - Ecoar dos Tambores

12h20 - Afro Kimbaila

12h30 - Puxada Itapuãzeira

12h40 - Banda Release (Bloco infantil)

13h00 - Chaveirinho do Arrocha

13h20 - Itapuã Black

13h30 - Cortejo do Abaeté

13h40 - OLB – Organização de Lideranças da Bahia

13h50 - Pode Misturar/ Arrastão do Jenipapeiro

14h00 - Bloco Jacutinga

14h10 - Arrastão da banda Beat XXI

14h20 - As Santinhas

14h30 - Arrastão do Galo

14h40 - Pipoca da Oxeturá

14h50 - Dy Lobas

15h00 - Samba Itapuã

