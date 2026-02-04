Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:30
Nesta quinta-feira (5), todos os caminhos levam a Itapuã. A celebração da Lavagem de Itapuã, festa com 121 anos de tradição em Salvador, vai da madrugada até a tarde, com cerca de 40 atrações.
A programação é aberta com o Bando Anunciador, que toma as ruas às 2h para convocar os moradores para a festa religiosa.
Parte tradicional da data, o Baleia Rosa do Amor integra o cortejo do Bloco Afro Malê Debalê. O Baleia Rosa do Amor, que há 39 anos realiza o desfile do mamífero inflável durante a Lavagem de Itapuã, homenageia em 2026 Joselio Araújo, presidente de honra do Malê Debalê. O cortejo sairá às 12h, de Plakafor, em frente a Colônia dos Pescadores.
02h - Bando Anunciador (Concentração 00h00mim)
05h - Lavagem Nativa
05h - ALVORADA
07h00 - Mulheres que Incentivam no contra fluxo
10h00 - Cortejo das Baianas
10h05 - Carro de Palha
10h10 - Afoxé Filhos de Omolú
10h15 - Grêmio Afrodescendentes da Bahia
10h20 - Afoxé Filhos de Nanã
10h25 - Bloco Cultural de Itapuã – Galera do Mar
10h30 - Grupo Cultural Porcelanato
10h35 - Baleia Rosa do Amor de Itapuã
10h40 - Movimento Musical Pinauna Pawer
10h45 - Família e Amigos dos Lacerdas
10h50 - Pernalonga
10h55 - GRC Escola de Samba Unidos de Itapuã
11h00 - Os Itapuãzeiros
11h05 - Samba Beleza
11h15 - Banda Coktel Baiano
11h20 - Kitute com Cerveja
11h25 - Martim Pescador
11h30 - As Donzelas
11h35 - Chuva de Gelo / O Mangue
12h00 - Bloco Afro Malê Debalê
12h10 - Ecoar dos Tambores
12h20 - Afro Kimbaila
12h30 - Puxada Itapuãzeira
12h40 - Banda Release (Bloco infantil)
13h00 - Chaveirinho do Arrocha
13h20 - Itapuã Black
13h30 - Cortejo do Abaeté
13h40 - OLB – Organização de Lideranças da Bahia
13h50 - Pode Misturar/ Arrastão do Jenipapeiro
14h00 - Bloco Jacutinga
14h10 - Arrastão da banda Beat XXI
14h20 - As Santinhas
14h30 - Arrastão do Galo
14h40 - Pipoca da Oxeturá
14h50 - Dy Lobas
15h00 - Samba Itapuã
