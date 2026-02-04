Acesse sua conta
Homem é flagrado agredindo tamanduá em rodovia na Bahia

Agressõa foi registrada em vídeo por um motorista que passava pelo local

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:45

Animal foi agredido em estrada por homem na Bahia
Animal foi agredido em estrada por homem na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi flagrado agredindo um tamanduá-bandeira na BA-265, na cidade de Itapebi, no sul baiano. O crime aconteceu na segunda-feira (2), na via que liga a sede do município ao bairro Cidade Baixa, e foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local.

Nas imagens, o homem aparece levantando o animal com uma das mãos e jogando o tamanduá no chão, com violência. O animal não foi encontrado após o episódio. 

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itapebi como maus-tratos contra animais. Segundo o registro, o homem atropelou um tamanduá bandeira, desceu do veículo e arremessou o animal contra o asfalto, configurando crime ambiental. Câmeras de videomonitoramento vão ajudar nas investigações, segundo a polícia. 

Informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, apontam que o autor do crime foi identificado pela polícia e será indiciado. O homem mora em Itapebi, mas trabalha fora da cidade.

