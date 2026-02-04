Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputado acusa Jerônimo de aumentar valor do Planserv para pagar campanha eleitoral: 'Imoralidade'

Segundo parlamentar, o aumento médio ultrapassa 30%

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:25

Planserv
Planserv Crédito: Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) fez duras críticas ao governo da Bahia nesta terça-feira (3), ao comentar o reajuste aplicado ao Planserv, plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Segundo o parlamentar, o aumento médio, que ultrapassa 30%, é abusivo e teria motivação política.

De acordo com Arthur Maia, o percentual aplicado ao Planserv está bem acima dos reajustes praticados pelos planos de saúde privados no último ano. Para ele, o custo está sendo transferido diretamente aos servidores públicos estaduais.

“Meu caro servidor, minha cara servidora, sabe o que está acontecendo? Você que está pagando por esse aumento, está pagando pela campanha eleitoral do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a sua reeleição”, afirmou o deputado.

Arthur Maia também acusou o governador de utilizar recursos públicos como estratégia para obtenção de apoio político. Segundo ele, a gestão estadual estaria direcionando verbas para convênios com prefeituras como forma de articulação política.

Leia mais

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

“Jerônimo botou na cabeça que a forma de fazer política é comprar apoio dando convênios a prefeitos para realizar obras. Na maioria das vezes, inclusive, são promessas que não se cumprem. O governo tomou R$ 26 bilhões em empréstimos e precisa pagar essas dívidas. Dentro dessa lógica, falta dinheiro para financiar o Planserv”, declarou.

Ainda conforme o parlamentar, diante da falta de recursos, o governo teria optado por repassar os custos aos servidores, impondo um reajuste que classificou como “exorbitante”.

“Isso é uma imoralidade e uma crueldade, sobretudo porque atinge trabalhadores que dependem do plano de saúde”, disse.

Ao final, Arthur Maia fez um apelo aos servidores públicos estaduais para que reflitam sobre a condução da gestão estadual. “Quero deixar essa reflexão para que você veja o quanto o atual governador maltrata a Bahia e, nesse caso específico, os servidores públicos do nosso estado”, concluiu.

A reportagem do CORREIO procurou o Planserv e a Secretaria de Comunicação (Secom) da Bahia para obter um posicionamento sobre as acusações, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

Reajustes de mensalidades do Planserv

Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 2) por Reprodução
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 1) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 1) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 2) por Reprodução
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 3) por Reprodução
Mensalidades planserv jan/2026 (exemplo 3) por Reprodução
1 de 6
Mensalidades planserv dez/2025 (exemplo 2) por Reprodução

Tags:

Planserv

Mais recentes

Imagem - Homem é flagrado agredindo tamanduá em rodovia na Bahia

Homem é flagrado agredindo tamanduá em rodovia na Bahia
Imagem - Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa

Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa
Imagem - 24 quilos de drogas são apreendidos em ônibus de turismo na Bahia

24 quilos de drogas são apreendidos em ônibus de turismo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Vale a pena aderir ao acordo do piso do magistério na Bahia? Especialista explica
01

Vale a pena aderir ao acordo do piso do magistério na Bahia? Especialista explica

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Esquema de tráfico pelo Porto de Salvador usava galpão de facção e motorista de transportadora
03

Esquema de tráfico pelo Porto de Salvador usava galpão de facção e motorista de transportadora

Imagem - Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)
04

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)