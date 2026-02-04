Deputado acusa Jerônimo de aumentar valor do Planserv para pagar campanha eleitoral: 'Imoralidade'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:25
O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) fez duras críticas ao governo da Bahia nesta terça-feira (3), ao comentar o reajuste aplicado ao Planserv, plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Segundo o parlamentar, o aumento médio, que ultrapassa 30%, é abusivo e teria motivação política.
De acordo com Arthur Maia, o percentual aplicado ao Planserv está bem acima dos reajustes praticados pelos planos de saúde privados no último ano. Para ele, o custo está sendo transferido diretamente aos servidores públicos estaduais.
“Meu caro servidor, minha cara servidora, sabe o que está acontecendo? Você que está pagando por esse aumento, está pagando pela campanha eleitoral do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a sua reeleição”, afirmou o deputado.
Arthur Maia também acusou o governador de utilizar recursos públicos como estratégia para obtenção de apoio político. Segundo ele, a gestão estadual estaria direcionando verbas para convênios com prefeituras como forma de articulação política.
“Jerônimo botou na cabeça que a forma de fazer política é comprar apoio dando convênios a prefeitos para realizar obras. Na maioria das vezes, inclusive, são promessas que não se cumprem. O governo tomou R$ 26 bilhões em empréstimos e precisa pagar essas dívidas. Dentro dessa lógica, falta dinheiro para financiar o Planserv”, declarou.
Ainda conforme o parlamentar, diante da falta de recursos, o governo teria optado por repassar os custos aos servidores, impondo um reajuste que classificou como “exorbitante”.
“Isso é uma imoralidade e uma crueldade, sobretudo porque atinge trabalhadores que dependem do plano de saúde”, disse.
Ao final, Arthur Maia fez um apelo aos servidores públicos estaduais para que reflitam sobre a condução da gestão estadual. “Quero deixar essa reflexão para que você veja o quanto o atual governador maltrata a Bahia e, nesse caso específico, os servidores públicos do nosso estado”, concluiu.
A reportagem do CORREIO procurou o Planserv e a Secretaria de Comunicação (Secom) da Bahia para obter um posicionamento sobre as acusações, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.
Reajustes de mensalidades do Planserv