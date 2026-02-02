PARA ECONOMIZAR

Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300

Levantamento do CORREIO traz opções para quem quer economizar na folia

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

Xanddy Harmonia comanda dois novos blocos com abadás a R$ 280 Crédito: Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

O Carnaval de Salvador é famoso por seus trios elétricos, grandes blocos e abadás – que podem chegar a valores altos. Mas, para quem quer curtir a festa sem gastar muito, há opções de blocos com abadás a preços mais acessíveis. Para ajudar o leitor que ainda está decidindo em qual bloco desfilar, um levantamento do CORREIO indica as dez opções mais em conta da folia soteropolitana, todas com abadás de até R$ 300.

Entre os mais baratos estão o Chá da Alice, comandado pela banda Babado Novo, e o Vem Comigo, liderado por Carla Cristina, com ingressos a partir de R$ 240 e R$ 250, respectivamente. Outros destaques são o Bloco da Segunda e o Bloco da Torcida, novidades de Xanddy Harmonia, ambos com abadás a R$ 280.

Para quem busca economizar sem perder a festa, vale ficar atento aos pontos de venda oficiais, como Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia, e aproveitar os pacotes que combinam dois ou mais dias de bloco com preços reduzidos.

Confira: