Carnaval de Salvador: veja 10 blocos com abadás até R$ 300

Levantamento do CORREIO traz opções para quem quer economizar na folia

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

A edição gratuita de ‘A Melhor Segunda’, com o cantor Xanddy Harmonia, vai acontecer mesmo antes do Carnaval de 2024
Xanddy Harmonia comanda dois novos blocos com abadás a R$ 280 Crédito: Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

O Carnaval de Salvador é famoso por seus trios elétricos, grandes blocos e abadás – que podem chegar a valores altos. Mas, para quem quer curtir a festa sem gastar muito, há opções de blocos com abadás a preços mais acessíveis. Para ajudar o leitor que ainda está decidindo em qual bloco desfilar, um levantamento do CORREIO indica as dez opções mais em conta da folia soteropolitana, todas com abadás de até R$ 300.

Entre os mais baratos estão o Chá da Alice, comandado pela banda Babado Novo, e o Vem Comigo, liderado por Carla Cristina, com ingressos a partir de R$ 240 e R$ 250, respectivamente. Outros destaques são o Bloco da Segunda e o Bloco da Torcida, novidades de Xanddy Harmonia, ambos com abadás a R$ 280.

Para quem busca economizar sem perder a festa, vale ficar atento aos pontos de venda oficiais, como Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia, e aproveitar os pacotes que combinam dois ou mais dias de bloco com preços reduzidos.

Confira:

Confira os blocos mais baratos do Carnaval de Salvador

O bloco UAU - Chá da Alice sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 240. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que comanda o bloco, um dos mais recentes do Carnaval baiano. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Fred Pontes e Riotur/Divulgação
O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 250. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Estreando no Carnaval de Salvador, o Bloco da Torcida desfila no domingo no circuito Dodô, comandado por Xanddy Harmonia. Os ingressos também custam R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
Outra novidade de Xanddy, o  Bloco da Segunda toma o circuito Dodô na segunda-feira – como o nome sugere. O abadá custa R$ 280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Celebrando 65 carnavais este ano, o Bloco Os Internacionais desfila no domingo no Circuito Osmar, sob o comando da banda É O Tchan. O abadá custa R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
Criado em 1975 por jovens estudantes, o Alvorada é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Com Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto, o bloco toma as ruas do tradicional Circuito Osmar na sexta-feira, com abadás a R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval. por Divulgação
O Bloco Amor e Paixão, que tem mais de duas décadas de história, sai no Circuito Osmar na quinta-feira de Carnaval. Este ano, terá a participação de nomes como Nelson Rufino, Eduardinho (Fora da Mídia), Batifun e Rogério Bambeia. O acesso custa R$280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval. por Arquivo CORREIO
Puxado pela banda Cheiro de Amor, comandada atualmente pela voz de Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$290 na Central do Carnaval e Folia Bahia, e R$ 340 no Quero Abadá. por Divulgação
O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 300 na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. Na Central do Carnaval, existem também opções de pacotes: um com dois abadás e dois bucket hats por R$ 480 e outro com três abadás e três bucket hats por R$ 649,98. por Duona Comunicação/Divulgação
Com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”, Tatau comanda o Bloco Frenesi no domingo de Carnaval, no circuito Osmar. O abadá custa R$ 300 e pode ser adquirido no Folia Bahia. por Divulgação
1 de 10
