Neoenergia Coelba lança campanha de Carnaval

A iniciativa é estrelada por BaianaSystem e Alceu Valença

Maria Raquel Brito

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:41

O encontro de divulgação da campanha contou com a presença de Russo Passapusso e Beto Barreto, integrantes da BaianaSystem Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Com o tema “Seja inimigo do fim”, foi lançada na manhã desta quinta-feira (22) a campanha de Carnaval da Neoenergia Coelba. A iniciativa é estrelada por BaianaSystem e Alceu Valença e reforça a importância de curtir com segurança.

“O tema da nossa campanha é ‘Seja inimigo do fim’, ou seja, com segurança a gente não vai terminar o carnaval antes do que todo mundo queira. Então vamos curtir até o final, preservar levando a saúde e o bem-estar de toda a população”, disse Thiago Guth, diretor-presidente da Coelba.

O encontro de divulgação da campanha contou com a presença de Russo Passapusso e Beto Barreto, integrantes da banda BaianaSystem. Segundo Russo, as questões de segurança, em todos os sentidos, se fazem presentes ao longo do circuito do Carnaval. “A gente sabe que o trio elétrico passa por baixo de fios, tem aquelas questões dos geradores do trio elétrico. Tem mil questões ali”, pontuou. “Quando foi colocado a relação da gente fazer uma música que falasse sobre segurança, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi isso.”

A música-tema, composta por Alceu, mescla os elementos do Carnaval pernambucano com a guitarra baiana e o soundsystem característico da BaianaSystem.

Na ocasião, a Coelba divulgou ainda a Operação de Carnaval de 2026. Para a festa, a companhia tem ações como manutenção e ordenamento em toda a rede elétrica e de telecom nas áreas de grande circulação dos foliões, e mais de 200 eletricistas, técnicos e engenheiros, com o centro de operações funcionando 24 horas por dia.

Entre as medidas, estão ainda obras de reforço no sistema elétrico da folia, como obras estruturantes, novos equipamentos, manutenção e reforço da rede, e instalação de religadores automáticos em pontos estratégicos do circuito, para garantir que a energia seja restabelecida no menor tempo possível.

A Coelba terá cinco bases móveis estratégicas na Barra: Afonso Celso, Miguel Burnier, Morro do Gato, Sabino Silva e Milton Santos. Outras quatro estarão dispostas pelo Campo Grande: Ladeira da Montanha, Estacionamento São Raimundo, Carlos Gomes e Campo Grande. No Circuito Batatinha, no Pelourinho, haverá uma equipe especial de rede subterrânea na Área Terreiro de Jesus.