Participante do BBB 26 revela que não toma banho todos os dias e detalha estratégia

Brother explicou que usa estratégia para racionamento de água dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:49

Brothers e sisters reunidos no BBB 26
Brothers e sisters reunidos no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Babu deixou outros brothers e sisters do Big Brother Brasil 26 chocados ao revelar que não toma banho todos os dias. Durante conversa com Jordana, nesta quarta-feira (21), Babu explicou que usa uma estratégia de jogo inusitada para “privação de banho”.

Babu explicou que intercala os dias em que toma banho, a fim de racionar água disponível. “Pode pegar mal lá fora, mas eu tomo banho dia sim, dia não, por conta da toalha. Se eu tomar banho todo dia, minha toalha vai ficar podre e não vou poder lavar”, disse o participante do BBB 20.

Segundo Babu, ele usa uma organização da quantidade de água na casa. “A gente precisa se reunir e ver quem está com a necessidade de lavar roupa. Ninguém viu a quantidade de água ainda”, disse o ator. “Quem está fazendo por capricho, interfere quem tem real necessidade”, concordou Jordana.

