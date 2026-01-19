BBB 26: gesto de Babu Santana foi decisivo para Pedro desistir do reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:44
Uma cena envolvendo Babu Santana minutos antes da desistência de Pedro Henrique ganhou força nas redes sociais neste domingo (18) e passou a ser apontada como simbólica para a saída do participante do Big Brother Brasil 26. O episódio aconteceu pouco antes de o brother apertar o botão de desistência e deixar definitivamente a casa.
Babu Santana
Nas imagens exibidas pela TV Globo, Pedro vai até o botão localizado na sala, tenta abrir a proteção do dispositivo, mas não consegue. Babu observa a cena e intervém, orientando o participante sobre o procedimento correto para acionar a desistência. Após a orientação, Pedro aperta o botão e deixa o programa.
O momento rapidamente repercutiu nas redes, com internautas interpretando a atitude de Babu como um gesto que facilitou a saída do brother, já pressionado pelos acontecimentos das últimas horas dentro da casa.
A desistência ocorreu após Pedro ser acusado de assediar Jordana Ribeiro na despensa do reality. A cena foi levada ao ar pela emissora pouco depois da saída do participante. Nas imagens, ele tenta beijar a colega à força, que reage e se afasta.
Depois de deixar o confinamento, Pedro conversou com a produção e fez declarações exibidas no programa. “Eu estava há dias já tentando me segurar para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, a Jordana principalmente, que ela é muito parecida com a minha esposa”, afirmou. Em seguida, completou: “Daí hoje eu acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que era recíproco. Mas o que eu vi era só coisa da minha cabeça. Eu tentei beijar ela, entendi errado, não era isso que ela queria”.
As falas geraram forte reação negativa do público e ampliaram a repercussão do caso, que segue sendo um dos assuntos mais comentados desta edição do BBB 26.